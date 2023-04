“DigitalMente”, rubrica settimanale che ogni venerdì prova a fornire spunti e appunti su digitale e dintorni, per riflettere a tutto campo su innovazione e digitale. Oggi abbiamo scelto di parlare dell’audience dell’informazione online nel nostro Paese.

Sono stati pubblicati i dati della total digital audience del mese di Febbraio 2023, prodotti dal sistema di rilevazione Audiweb e distribuiti da Audicom, la società nata dalla recente fusione tra Audiweb e Audipress, con l’obiettivo di realizzare e offrire al mercato una ricerca integrata sulla fruizione di contenuti multimediali, editoriali e/o pubblicitari, fruiti via internet e mediante giornali quotidiani e periodici.

Nel giorno medio di febbraio sono stati rilevati 36,5 milioni di individui, pari al 62.3% della popolazione dai due anni in su, che hanno navigato in media per 2 ore e 45 minuti per persona. Erano stati 37,4 milioni a febbraio 2022 e avevano utilizzato Internet mediamente per 2 ore 29 minuti per persona. Dunque calano gli utenti ma aumenta l’intensità di fruizione della Rete.

L’interesse verso le news online [Current Events & Global News] è per 39,4 milioni di utenti unici mensili, pari al 65.6% della popolazione. Sostanzialmente stabile sia rispetto al mese precedente che in confronto a febbraio 2022.

[clicca per ingrandire]

Entrando nel dettaglio, le due ammiraglie dell’informazione online in Italia, i due siti che hanno la maggior audience nel giorno medio, Corriere della Sera e Repubblica si rincorrono di mese in mese, e il quotidiano diretto da Molinari anche a febbraio resta al di sotto, seppur di poco, del diretto concorrente per quanto riguarda gli utenti unici nel giorno medio.

Repubblica cresce sia rispetto a gennaio che, ancor più, rispetto a febbraio dell’anno scorso. Il Corriere invece cresce rispetto al mese scorso ma cala decisamente in confronto con il mese corrispondente dell’anno precedente.

Invece, per le pagine viste, che sono fondamentalmente quelle che generano ricavi per i quotidiani online, il panorama cambia decisamente. In questo caso infatti, per l’ottavo mese consecutivo, Repubblica domina assolutamente sul Corsera, come mostra l’infografica con i dati mese per mese.

[clicca per ingrandire]

Pare non avere fine il calo di audience di HuffPost Italia. La testata all digital, che ha celebrato i dieci anni di presenza nel nostro Paese ad ottobre 2022, da quando ha introdotto il paywall perde utenti mese dopo mese, e a febbraio, seppure in leggero recupero rispetto al mese precedente, si attesta a circa la metà di quelli che erano gli utenti nel giorno medio a febbraio 2022.

Il Direttore, Mattia Feltri, a luglio 2022, ha affermato che il calo di audience non ha avuto ripercussioni sulla raccolta pubblicitaria, anzi. Ma il proseguire della perdita di utenti, che pone la testata all digital al di sotto di buona parte dei siti di news, probabilmente cambia il panorama.

[clicca per ingrandire]

Per quanto riguarda gli altri principali siti web d’informazione del nostro Paese, sono solamente quattro quelli che vedono crescere la propria audience rispetto a febbraio 2022. La maggior parte cresce invece rispetto a gennaio 2023.

Il quotidiano diretto da Christian Rocca, per il secondo mese consecutivo, scavalca AGI, il cui ex Direttore, Mario Sechi, da inizio marzo capo ufficio stampa di Meloni, è al centro di vivaci polemiche.

Il giornale diretto da Travaglio, e da Gomez per quanto riguarda specificatamente l’edizione online, resta al terzo posto, dietro Corriere e Repubblica, ma Fanpage torna a contendere la medaglia di bronzo dei siti di news.

L’infografica sottostante fornisce il dettaglio degli utenti unici e della tendenza di ciascuna delle fonti d’informazione online da noi analizzate. [clicca per ingrandire]