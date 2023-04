Gli Utenti degli OTT in Italia

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni [AGCOM] ha pubblicato i dati dell’Osservatorio sulle Comunicazioni n. 1/2023. Al suo interno, tra i molti dati d’interesse, vi sono anche quelli relativi agli utenti mensili di alcuni dei principali OTT nel nostro Paese.

Dati che solitamente Audiweb non rende disponibili pubblicamente e che dunque sono di particolare interesse. Ne abbiamo ricostruito il trend da fine 2017 a fine 2022.

Per tutti i player big tech dei quali AGCOM rende disponibili i dati si assiste ad un’impennata degli utenti mensili nel 2018. Altrettanto per tutti vi è un calo a fine 2021 rispetto al 2020 per poi tornare a crescere nel 2022.

Nei sei anni presi in considerazione Google vede crescere i propri utenti unici mensili del 32.5%. Facebook del 36.7%. Amazon del 58%. Il tasso di crescita più elevato, a conferma, se necessario, di come gli acquisti online coinvolgano sempre più italiani. E Microsoft del 50.8%.

Se si considera che, stando ai dati Audiweb, a dicembre 2022 vi sono stati circa 43,8 milioni di italiani che hanno utilizzato Internet nel mese, si comprende quale che sia la penetrazione di queste cosiddette big tech nel nostro Paese.

L’infografica sottostante fornisce il dettaglio, e l’evoluzione nel tempo da dicembre 2017 a dicembre 2022, degli utenti unici mensili delle aziende delle quali AGCOM rende disponibili i dati.

[clicca per ingrandire]