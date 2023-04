La Total Digital Audience in Italia a Febbraio 2023

Sono disponibili i dati della total digital audience del mese di Febbraio 2023. Nel mese di febbraio sono stati 43,8 milioni gli individui online, pari al 74,8% della popolazione dai 2 anni in su. In calo sia rispetto a gennaio che al mese corrispondente dell’anno precedente.

Le categorie Search [41,4 milioni], dei servizi e tool online [Internet Tools/Services di 39 milioni e 968 mila utenti] e Video/Movies [39,3 milioni] tra le prime tre posizioni per audience raggiunta nel mese.

I social [Member Communities] hanno una penetrazione del 65,4% [38,3 milioni]. Stabile rispetto a gennaio 2023 ma in calo in confronto con il mese corrispondente dell’anno precedente. Le applicazioni di messaggistica istantanea come, uno per tutti WhatsApp, hanno una penetrazione del 62.8% [36,7 milioni]. Circa identica al mese precedente e nettamente superiore rispetto a febbraio 2022.

Se questi sono gli elementi quantitativi emergenti, i dati di Audiweb forniscono ulteriori elementi d’interesse sotto il profilo qualitativo. Chi ha utilizzato la Rete in Italia ha speso online complessivamente, in media, 64 ore e 11 minuti. Circa quattro ore meno che a gennaio ma oltre sei ore in più in confronto con febbraio 2022.

Di queste circa la metà [46,4%] è stata dedicata ai social e alla messaggistica istantanea. In particolare cresce l’utilizzo dei social, sui quali mediamente gli italiani hanno speso oltre tre ore in più rispetto a febbraio dell’anno scorso. Dato confermato anche, se necessario, dal rapporto su “Cittadini e ICT” nel 2022 di ISTAT, di recente pubblicazione.

Si conferma dunque come la Rete sia prevalentemente comunicazione e relazione. Un punto focale che troppo spesso aziende, brand, enti e organizzazioni dimenticano.

