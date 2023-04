“DigitalMente”, rubrica settimanale che ogni venerdì prova a fornire spunti e appunti su digitale e dintorni, per riflettere a tutto campo su innovazione e digitale. Oggi abbiamo scelto di parlare di investimenti pubblicitari online in Italia.

Fcp-Assointernet ha pubblicato i dati relativi agli investimenti pubblicitari online, che non includono la search a pagamento [o pay-per-click che dir si voglia] e l’adv sui social, relativi al mese di febbraio di quest’anno, e il progressivo del primo bimestre 2023.

A febbraio 2023 si registra una sensibile crescita anno su anno, che si attesta al + 13%, portando il dato del primo bimestre dell’anno al + 10.7% rispetto ai primi due mesi del 2022.

Le analisi in termini di device evidenziano una crescita particolarmente sostenuta della voce smartphone [+24.4%], rispetto a quella, sempre apprezzabile, di ‘Desktop/Tablet’ [+5.1%]. La fruizione dei contenuti pubblicitari tramite ‘App’ cresce a febbraio in modo decisamente sostenuto [+37,4%], ma anche la fruizione in modalità ‘Browsing’ registra valori positivi [+10,2%].

Nonostante tali dinamiche gli investimenti ‘Desktop/Tablet’ restano superiori a quelli su smartphone anche se i dati indicano chiaramente una netta prevalenza di utilizzo dello smartphone nell’utilizzo della Rete da parte degli italiani. Contraddizione che abbiamo già avuto modo di evidenziare in precedenza e che, seppur in via di attenuazione, lascia perplessi sulla pianificazione pubblicitaria online.

