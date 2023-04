Bene La7, Male il Resto per Cairo Communication

In questi giorni diversi gruppi editoriali stanno pubblicando i risultati economico-finanziari del 2022. Dopo aver analizzato i ricavi di RCS Mediagroup e quelli del Gruppo Sole24Ore, e aver ricostruito l’andamento di Caltagirone Editore dal 2018 al 2022, oggi ci dedichiamo a Cairo Communication.

Il Gruppo ha conseguito ricavi, quasi, in linea con quelli realizzati nel 2021, ma si resta ben lontani da quelli pre-pandemia. Nel complesso i ricavi registrano una flessione del 8.2% rispetto al 2019 e un calo del 13.1% in confronto al 2018.

Se si esclude La7, i cui ricavi a fine 2022 pesano il 10.7% del totale, negativo l’andamento di tutte le altre business unit del Gruppo. Per RCS Mediagroup la flessione dei ricavi in Italia è solo parzialmente compensata dal miglior andamento in Spagna. E si resta lontani dal 2018 con ricavi di oltre 112 milioni inferiori. Le concessionarie di pubblicità del Gruppo hanno ricavi in calo del 5.6% rispetto all’anno precedente. Crollano i periodici, che perdono il 29.1% sul 2018 e del 6% rispetto all’anno precedente.

Secondo quanto riportato, Cairo avrebbe deciso di trasferire le redazione dei periodici [i pochi rimasti: Oggi, Amica, Abitare, Style, etc] e soprattutto della Gazzetta dello Sport da Crescenzago nella sede storica in via Solferino per riconvertire la sede che ospita anche gli uffici corporate del Gruppo in soluzioni immobiliari diverse. O venderla, cosa che probabilmente Cairo ha già in mente di fare.

L’infografica sottostante fornisce il dettaglio del trend dal 2018 al 2022 di ciascuna business unit di Cairo Communication. I risultati precedenti al 2021 delle concessionarie non sono confrontabili poiché il 23 dicembre 2020 è nata CairoRcs Media, una nuova concessionaria risultato dell’integrazione tra Cairo Pubblicità e Rcs Pubblicità.

[clicca per ingrandire]