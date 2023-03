Il Sole24Ore Torna all’Utile

Il Gruppo Sole24Ore ha pubblicato una sintesi dei risultati dell’esercizio 2022. Il gruppo editoriale di Confindustria chiude l’anno in utile, per la prima volta dopo quattordici anni. Il “risultato netto è positivo per 0,5 milioni”.

Ricavi consolidati a quota 211,6 milioni pari ad una crescita del 3,9% pari a 8 milioni di euro rispetto al 2021. Mirja Cartia d’Asero, amministratrice delegata del Gruppo 24 Ore, a commento dei risultati ha scritto che “I risultati raggiunti nel 2022, sia tangibili che di cultura aziendale, sono il segno di un solido e concreto cambio di passo che il Gruppo, unito, ha compiuto nella prospettiva di vincere le molteplici sfide che il mercato del domani ci presenta. Possiamo pertanto confermare che oggi la nostra è una realtà migliore, grazie all’operato quotidiano di persone che lavorano insieme guidate da valori condivisi, un team di eccellenti professionisti in tutte le diverse anime dei nostri media con una mission precisa: fornire un indispensabile strumento di lavoro e di comprensione dei trend a imprese e professionisti nel mondo che cambia”.

Mentre il comitato di redazione ha sottolineato che “non possiamo non ricordare che il passaggio a un gracile segno positivo è stato ottenuto anche grazie ad anni di taglio del costo del lavoro, compresi il 2022 e il 2023, in tutte le sue forme, strutturali, con i prepensionamenti, e temporanee [queste ultime in realtà ormai in corso da molto tempo], con la cassa integrazione e i contratti di solidarietà. Misure che hanno investito tutto il personale del gruppo”.

Elemento che emerge dal commento ai risultati, che per quanto riguarda il costo del personaleè pari a 74,8 milioni di euro, in diminuzione di 15,7 milioni di euro rispetto al 2021 che includeva 13,9 milioni di euro relativi ad oneri non ricorrenti di ristrutturazione. Al netto di oneri e proventi non ricorrenti il costo del personale è in calo di 1,2 milioni di euro. Nel 2022 si registra un minor costo derivante dalla diminuzione

dell’organico e dal maggior ricorso agli ammortizzatori sociali compensato in parte da un minor utilizzo del fondo ferie residuo. L’organico medio dei dipendenti, pari a 769 unità, registra un decremento di 52 unità [prevalentemente riferito a personale grafico e poligrafico] verso il precedente esercizio quando era pari a 821 unità.

Abbiamo ricostruito l’andamento dei ricavi dal 2018 sino al 2022, con il dettaglio dei ricavi pubblicitari e quelli editoriali. Nel complesso i ricavi sono i più elevati degli ultimi cinque anni. Si tratta però di un risultato che presenta luci e ombre.

Infatti, nel 2022, da un lato, i ricavi pubblicitari sono in crescita di 2,6 milioni di euro [+2.9% rispetto al precedente esercizio, e di circa 6 milioni di euro superiori anche al 2018] e sono pari a 90,8 milioni di euro. Dall’altro lato i ricavi editoriali invece diminuiscono di 2,3 milioni di euro [-2.3% da 100,9 milioni di euro del 2021 a 98,6 milioni di euro del 2022].

In particolare, i ricavi diffusionali del quotidiano [carta + digitale] ammontano a 42,3 milioni di euro, in calo di 2,8 milioni di euro [-6.1%] rispetto al 2021. I ricavi diffusionali del quotidiano cartaceo ammontano a 21,8 milioni di euro, in calo di 2,4 milioni di euro [-10%] rispetto al 2021. I ricavi diffusionali del quotidiano digitale ammontano a 20,5 milioni di euro, in calo di 0,4 milioni di euro [-1.7%] rispetto al 2021.

Insomma, finalmente crescono i ricavi e arriva anche un modesto utile, ma questo è frutto di tagli e di una crescita dei ricavi derivanti dalla raccolta pubblicitaria e non da ricavi editoriali, neppure per quanto riguarda la versione digitale/online del quotidiano, come abbiamo visto.

Non esattamente un risultato brillante, diciamo, considerando che il piano industriale 2023-2026 si basa su una crescita costante e sostenibile del Gruppo attraverso la digitalizzazione dei prodotti e dei processi, che dovrebbe tradursi in “digitalizzazione dei prodotti e dei processi con un’ulteriore accelerazione e spinta, in ottica digital first e platform neutral, alla creazione e produzione del contenuto di qualità nei vari formati mettendo al centro l’integrazione delle diverse business units, l’innovazione e l’utilizzo dei dati di fruizione della customer base”.

[clicca per ingrandire]