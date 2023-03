Cosa Fanno gli Italiani su Internet

ISTAT ha pubblicato in questi giorni il rapporto su “Cittadini e ICT” nel 2022. Cresce il numero di persone di 6 anni e più che hanno navigato in rete nei 3 mesi precedenti l’intervista. Tra il 2020 e il 2022 l’aumento è di 7 punti percentuali. L’accelerazione maggiore si è registrata tra il 2020 e il 2021 [+4.4 punti percentuali] mentre nell’ultimo anno l’incremento è stato più contenuto [+2.6 punti percentuali].

La maggior parte delle famiglie senza accesso a Internet da casa indica come principale motivo la mancanza di capacità di utilizzo [59.9%] e il 21.5% non considera Internet uno strumento utile e interessante. Dunque tra le famiglie senza Internet, 6 su 10 non ne dispone perché non lo sa utilizzare.

E infatti, il titolo di studio continua a essere un fattore discriminante, anche perché associato positivamente con l‘età: naviga sul Web l’88.6% di chi ha un diploma superiore contro il 74.9% di chi ha conseguito la licenza media. Tra gli occupati, le differenze tra dirigenti, imprenditori e liberi professionisti da un lato e operai dall’altro, negli anni si sono gradualmente attenuate [96% contro 88.2%].

Nell’ambito di questo scenario generale, il rapporto fornisce anche i dati su quali siano state nel 2022 le principali attività svolte online dagli italiani.

Anche nel 2022 si conferma un uso della Rete prevalentemente rivolto all’utilizzo dei servizi di comunicazione. Negli ultimi tre mesi circa 7 internauti di età superiore ai 6 anni su 10 hanno usato servizi di messaggeria istantanea [68.9%], il 60.1% ha effettuato chiamate sul Web e il 59.2% ha utilizzato la posta elettronica.

Diffuso anche l’utilizzo della Rete per guardare video da servizi di condivisione come, ad esempio, YouTube [55.3%], ascoltare la musica sul web [45.6%] e partecipare ai social network [45.1%]. Infine, il 44.9% utilizza il Web per leggere giornali informazioni e riviste online.

In conclusione, si conferma dunque come la Rete sia prevalentemente comunicazione e relazione. Un punto focale che troppo spesso aziende, brand, enti e organizzazioni dimenticano.

