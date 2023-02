“DigitalMente”, rubrica settimanale che ogni venerdì prova a fornire spunti e appunti su digitale e dintorni, per riflettere a tutto campo su innovazione e digitale. Oggi abbiamo scelto di parlare dell’utilizzo della Rete in Italia.

Audiweb ha reso disponibili i dati relativi a dicembre 2022 e alcuni insight sull’anno scorso. Le prime tre categorie di siti e mobile app più visitati mensilmente nel 2022 sono quelle dedicate ai motori di ricerca [Search, con il 71% della popolazione dai 2 anni in media], agli strumenti e servizi online [Internet tools / Web Services, con il 68.3% della popolazione] e alle piattaforme di contenuti e informazioni video [il 66.8%].

In termini di penetrazione, tra le prime quindici categorie più visitate, nel 2022 sono cresciute maggiormente quelle che raggruppano siti e app per la gestione delle email [+3,7%, con 37 milioni di utenti mensili in media], per gli acquisti online [Mass Merchandiser +4.3%, pari a 36,2 milioni], dedicati alle mappe e informazioni per viaggiare [+9.3%, con 32,2 milioni di utenti], alle Telcos e servizi per la gestione di internet [Multi-Category Telecom/Internet Services +6.6%, con 31,8 milioni], gli strumenti di ricerca [Research Tools +8.3%] e al meteo [Weather +5.3%].

Nel complesso, la total digital audience nel 2022 si è mantenuta stabile rispetto all’anno precedente, raggiungendo il 74.8% della popolazione dai 2 anni in su. Dunque circa un quarto della popolazione italiana continua a non utilizzare Internet.

Dalla media della fruizione di internet nel 2022 risulta che il tempo speso mensile per persona è arrivato a 65 ore e 45 minuti, pari a 2 giorni e 18 ore complessivi.

Osservando il trend degli ultimi dodici mesi si vede che la media mensile di coloro che utilizzano il Web si mantiene stabile mentre il mese di dicembre e in calo anno su anno [-1.8%]. Al contrario cresce decisamente il tempo dedicato all’online da parte di chi usa Internet. Ben dieci ore in più rispetto al dicembre del 2021. Dunque, complessivamente, non cresce il numero di utenti ma si intensifica l’utilizzo.

Le due infografiche sottostanti fornisco il dettaglio di utenti e tempo mensile speso online mese per mese, evidenziando come i social abbiano una penetrazione del 65.6%, pari a 38,4 milioni di italiani, e le app di messaggistica istantanea abbiano una penetrazione del 62,9%, pari a 36,9 milioni. Soprattutto si evidenzia come cresca sensibilmente il tempo dedicato ai social, con buona pace di tutti quelli che “i social sono morti”.