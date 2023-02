“DigitalMente”, rubrica settimanale che ogni venerdì prova a fornire spunti e appunti su digitale e dintorni, per riflettere a tutto campo su innovazione e digitale. Oggi abbiamo scelto di parlare di giornali e digitale.

Il New York Times ha pubblicato i risultati relativi al quarto trimestre del 2022 e del consuntivo dell’anno. Il totale dei ricavi si attesta a 2.308,3 milioni di dollari [+11.3% vs 2021]. Di questi i ricavi editoriali sono pari a 1.552,4 milioni di dollari, in crescita del 14%. Quelli derivanti dalla raccolta pubblicitaria sono stati invece 523,3 milioni di dollari [+5.2%]. E gli altri ricavi sono stati 232,7 milioni di dollari [+8.1%]. Dunque i ricavi editoriali pesano più di due terzi del totale [67.2%]. E la diversificazione funziona, come testimonia la crescita degli altri ricavi.

Come abbiamo visto la raccolta pubblicitaria costituisce la seconda voce di ricavi. Di questi quella digitale/online costituisce il 62.4% del totale, e cresce del 0.6%. Quella sul cartaceo cresce invece del 2.6%.

Nel 2022 il NYTimes ha aggiunto 1.010.000 abbonati alla versione digitale/online del quotidiano. Cifra che non include gli abbonati a The Athletic ma include gli abbonati a Games, Cooking, Audm e Wirecutter, così come include gli abbonamenti in bundle, in pacchetti che oltre al quotidiano comprendono The Athletic e Games, Cooking e Wirecutter. Bundle sui quali il gruppo editoriale punta in particolare per espandersi in futuro e raggiungere i 15 milioni di abbonamenti digitali nel 2027.

[clicca per ingrandire]

In totale gli abbonati al NYTimes sono 9.550.000. Di questi quelli abbonati alla versione digitale, così come definiti, sono 8.830.000, come mostra l’infografica sopra riportata. Quelli alla versione cartacea sono invece 730.000. Erano 795.000 a fine 2021.

Seppure gli abbonati alla versione digitale siano ormai più del 92% del totale questi costituiscono invece meno di due terzi del totale dei ricavi editoriali [63%].

L’infografica sottostante fornisce il dettaglio di tali dati e l’evoluzione dal 2020 al 2022 del peso degli abbonati al digitale ed al cartaceo sia a livello di numero di abbonati che di ricavi derivanti.

[clicca per ingrandire]