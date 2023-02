“DigitalMente”, rubrica settimanale che ogni venerdì prova a fornire spunti e appunti su digitale e dintorni, per riflettere a tutto campo su innovazione e digitale. Oggi abbiamo scelto di parlare di advertising online.

FCP – Federazione Concessionarie Pubblicità – ha reso disponibili i dati relativi agli investimenti pubblicitari online da gennaio a dicembre del 2022. Ne abbiamo ricostruito il trend dal 2019 al 2022.

Rispetto al 2021 la flessione è del 3.2%, ma i valori restano comunque ben al di sopra di quelli precedenti la pandemia. Questo nonostante, come sappiamo, i dati di FCP non siano comprensivi degli investimenti in pay-per click e sui social.

Le analisi in termini di Device evidenziano a livello annuo la sostanziale tenuta degli smartphone [+0.6%] a fronte di un calo del comparto desktop/tablet [-5.6%]. Ma gli investimenti riportati da FCP mostrano che PC e tablet, con quest’ultimo che pesa pochissimo come sappiamo, continuano a pesare circa il 60% del totale.

Una anomalia, come abbiamo avuto modo di sottolineare in precedenza, visto che, stando agli ultimi dati Audiweb disponibili, gli italiani che fruiscono della Rete, nel giorno medio, sono 34,2 milioni da smartphone e “solamente” 11,8 da desktop.

[clicca per ingrandire]