Snap Inc. ha annunciato i risultati economico-finanziari del quarto trimestre e dell’intero anno 2022. Ricavi stabili su base annua a $ 1,3 miliardi, rispetto a $ 1,31 miliardi stimati, utenti unici giornalieri in aumento del 17% su base annua a 375 milioni, rispetto a 375,3 milioni stimati e una perdita netta di $ 288 milioni, rispetto a $ 23 milioni di utile netto su base annua. Crollo del titolo in borsa, che perde il 15% dopo l’annuncio dei risultati.

I ricavi del quarto trimestre di Snap sono stati la crescita più lenta della società dalla sua OPA sei anni fa. Numeri che riflettono le lunghe ramificazioni delle modifiche alla privacy di Apple, che hanno indotto Snap, ma anche Facebook ed altri, a riprogettare completamente la loro infrastruttura pubblicitaria per cercare di convincere i clienti che le loro piattaforme rimangono luoghi di marketing indispensabili.

Inoltre, la crescita di utenti di Snapchat è piatta negli Stati Uniti dove Snap realizza più di due terzi del proprio fatturato [67.7%], e genera un ARPU DI $8.77 contro i 2.38 dell’Europa e gli 1.10 del resto del Mondo, che sono invece l’area di maggior crescita.

Se questo non bastasse, nonostante il CEO di Snap affermi che il crollo della pubblicità digitale si è stabilizzato, Snap prevede che le entrate diminuiranno fino al 10% in questo primo trimestre del 2023. Insomma, Snapchat cresce, ma non convince.

