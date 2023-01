“DigitalMente”, rubrica settimanale che ogni venerdì prova a fornire spunti e appunti su digitale e dintorni, per riflettere a tutto campo su innovazione e digitale. Oggi abbiamo scelto di parlare di digital marketing e investimenti pubblicitari.

Il Consorzio Netcomm in collaborazione con The European House – Ambrosetti, ha presentato il rapporto “Il ruolo e il contributo dell’e-commerce e del digital retail alla crescita dell’Italia”. Al suo interno vi sono anche i risultati dell’indagine su un campione di imprese attive nel commercio elettronico B2C e B2B volta a comprendere i cambiamenti intervenuti nell’utilizzo del canale online, le tendenze in atto e le aspettative per i prossimi mesi.

Rispetto all’indagine del 2020, le tre motivazioni legate al miglioramento della relazione con il cliente [generare un rapporto diretto con la clientela, offrire una esperienza multicanale alla clientela e offrire una esperienza di riferimento alla clientela] hanno registrato un incremento di 27 punti percentuali complessivamente.

Il potenziamento dell’ e-commerce attraverso soluzioni di digital marketing è il primo intervento sia nel canale B2B che in quello B2C. Anche in futuro gli investimenti delle aziende riguarderanno in primis il digital marketing. In seconda battuta, per entrambe le aree di business, la priorità è quella di migliorare la user experience.

Per quanto riguarda promozione e comunicazione i social network rappresentano la piattaforma più usata per la pubblicità online sia nel canale B2B che in quello B2C, seguiti da search a pagamento, o pay-per-click che dir si voglia, e social media. Questo naturalmente con una varietà di formati in cui i video la fanno da padrone.

Infine, naturalmente e-commerce e digital retail sempre più richiedono competenze specialistiche e nuove figure professionali qualificate. Nel B2B la figura professionale maggiormente richiesta è quella del data engineer, mentre nel B2C il SEO specialist. Lo scouting diretto di talenti resta lo strumento principale per reperire le professionalità ed è bassa la collaborazione con l’ecosistema esterno.

