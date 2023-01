Online Repubblica Scavalca il Corriere

Audiweb ha reso disponibili i dati della total digital audience a novembre 2022. Nel giorno medio sono stati 36,6 milioni gli utenti che hanno navigato dai device rilevati [Computer, Smartphone e/o Tablet], online in media per 2 ore e 42 minuti per persona. A ottobre erano stati sempre 36,6 milioni di utenti unici, online quotidianamente per 2 ore e 37 minuti, mentre a novembre 2021 erano 36,9 milioni di individui online in media per 2 ore e 21 minuti per persona.

Sostanziale stabilità dunque nella fruizione della Rete rispetto al mese precedente e calo del 0.8% in confronto con il pari periodo dell’anno precedente. Mentre così non è per quanto riguarda specificatamente la fruizione delle news che crescono del 3.4% rispetto a novembre 2021, ma calano del 0.5% in confronto a ottobre 2022.

Nel complesso dunque la fruizione online dell’informazione è superiore a quella in generale di Internet nel nostro Paese. E infatti a novembre 2021 gli utenti di news erano l’84.8% del totale mentre a novembre 2022 sono l’87.5%. Resta però molto scarso il tempo dedicato alle notizie. Solamente un’ora e otto minuti su 67 ore e 51 minuti spesi utilizzando Internet nel mese di novembre del 2022. Basti pensare che invece sono state dedicate 20 ore e 11 minuti ai social, e 10 ore e 55 minuti alla messaggistica istantanea.

[clicca per ingrandire]

Se questo è lo scenario generale, il panorama cambia, anche sensibilmente, entrando nel dettaglio della performance delle diverse testate d’informazione del nostro Paese. Tra queste la peggior performance è per HuffPost Italia, che da quando ha introdotto il paywall perde utenti mese dopo mese, e a novembre 2022 registra un crollo del 51.9% rispetto al mese precedente e del 64.1% rispetto a novembre 2021, quando ancora non era stato implementato il paywall.

Le due “ammiraglie dell’informazione online, Corriere e Repubblica, hanno andamenti distinti tra loro. Repubblica per il quinto mese di fila torna a superare i 3 milioni di utenti unici del giorno medio e cresce in maniere più consistente del Corriere scavalcandolo, seppure relativamente di poco.

Diversa la situazione per quanto riguarda invece le pagine viste, che sono fondamentalmente quelle che generano ricavi per i quotidiani online. In questo caso il quotidiano diretto da Molinari domina assolutamente su quello diretto da Fontana. E infatti da dicembre Repubblica ha deciso di puntare ancora di più sull’online con la nuova strategia “digital first” in base alla quale il giornale di carta si farà così: per il 70-80 per cento con i contenuti già pubblicati sul Web, per il 20 per cento con commenti o esclusive.

[clicca per ingrandire]