Continua il Calo di Fiducia nei Confronti dei Media

Edelman, la più grande società di relazioni pubbliche a livello globale, ha rilasciato i risultati dell’Edelman Trust Barometer 2023. Il sondaggio è stato realizzato da Edelman Data & Intelligence attraverso interviste online di 30 minuti condotte tra il 1° novembre e il 28 novembre 2022 in 28 Paesi, Italia inclusa.

Un intervistato su due [50%] vede i media come forze divisive della società. Attraverso la disinformazione e la divisione, i media alimentano il ciclo e lo sfruttano per fini commerciali e politici. I media registrano un ulteriore calo generale nella fiducia riposta in loro, e sono ai livelli più bassi di fiducia tra le aree investigate da Edelman.

Meno di un italiano su due [47%] ha fiducia nei media. In calo di tre punti percentuali rispetto al 2022. Siamo passati dal 65% degli italiani che si fidava dei media nel 2020 al 37% nel 2022. La maggior flessione registrata negli ultimi dieci anni, e il punto più basso del decennio.

I media devono tornare a un modello di business che sostituisca l’indignazione con la sobrietà, il clickbait con pacata autorevolezza. È evidente a chiunque che in queste condizioni non c’è ricerca di modello di business che tenga. Men che meno basato sul lettore sul quale puntano i publisher di tutto il mondo. Non ci pare sia necessario aggiungere altro.