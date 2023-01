Utenti & Tempo Speso delle Piattaforme VOD Gratuite

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni [AGCOM] ha pubblicato i dati dell’Osservatorio sulle Comunicazioni n. 2/2022. Al suo interno, tra i molti dati d’interesse, vi sono anche quelli relativi alla fruizione dei video on demand.

Dopo aver elaborato e analizzato quelli relativi alle piattaforme di video on demand a pagamento relativamente al numero di utenti e al tempo speso dagli italiani, oggi abbiamo elaborato invece quelli inerenti le piattaforme di video on demand gratuite.

Con oltre 38 milioni di navigatori unici collegati a settembre 2022, è possibile apprezzare una crescita dell’audience rispetto al settembre 2021 [+1 milione di utenti unici]. Al riguardo, considerando i primi nove mesi del 2022, si sottolinea come, tra le piattaforme VOD gratuite, quelle maggiormente visitate in termini di utenti unici medi mensili sono risultate News Mediaset Sites [con 23,5 milioni]*, Sky TG 24 [con 9,4 milioni] e RaiPlay [7,9 milioni].

Nel complesso Mediaset si attesta a 23,5 milioni di utenti, in calo di quasi due milioni di utenti rispetto a settembre 2021 ma in crescita in confronto con i 22,8 milioni del settembre 2020. Sky e RAI calano invece sia rispetto al settembre 2021 che in confronto con settembre 2020.

Passando all’andamento del tempo di navigazione sui principali siti e applicazioni di streaming video che offrono servizi VOD gratuiti nel mese di settembre 2022, si registra un incremento delle ore trascorse dagli utenti su tali piattaforme [+2 milioni di ore rispetto a settembre 2021]. L’analisi del tempo complessivamente trascorso dai navigatori sulle singole piattaforme nei primi nove mesi del 2022, evidenzia come RaiPlay sia la piattaforma maggiormente frequentata con 90 milioni di ore navigate, seguita da News Mediaset Sites con 49 milioni di ore e Sky TG 24 con circa 7 milioni di ore.

In questo caso tutti e tre i principali operatori registrano un calo rispetto al passato. In confronto con settembre 2021, Mediaset perde il 19.4% del tempo speso, SKY il 7.6% e RAI il 6.1%.

Dunque se nel complesso utenti e tempo speso crescono mentre i tre operatori, chi più chi meno, calano, significa che guadagnano terreno altre piattaforme, come ad esempio Pluto TV di Paramount.

* Gli utenti unici per Mediaset sono quelli relativi ai siti/App della componente News Mediaset Sites in ragione di scelte editoriali da parte dell’operatore che non consentono di scorporare il traffico dei servizi VOD a pagamento inclusa in Mediaset Infinity Sites.