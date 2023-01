Il 2023 dell’Ex Industria dell’Informazione

Il Reuters Institute for the Study of Journalism ha pubblicato i risultati di un sondaggio, condotto tra novembre e dicembre 2022, sulle prospettive dell’ex industria dell’informazione. Il sondaggio ha coinvolto 303 media leader di 53 nazioni, Italia inclusa.

Gli editori sono molto meno fiduciosi riguardo alle loro prospettive commerciali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Meno della metà [44%] del campione di redattori, amministratori delegati e leader digitali afferma di essere fiducioso per l’anno a venire, con circa un quinto [19%] che esprime scarsa fiducia. Le maggiori preoccupazioni riguardano l’aumento dei costi, il calo dell’interesse da parte degli inserzionisti e il calo degli abbonamenti. Anche quelli che sono ottimisti si aspettano di vedere licenziamenti e altre misure di riduzione dei costi nel 2023.

Allo stesso tempo, emerge che la maggior parte degli editori [72%] è preoccupata per l’aumento della tendenza ad evitare le notizie, specialmente su argomenti importanti ma spesso deprimenti come l’Ucraina e il cambiamento climatico, con solo il 12% non preoccupato al riguardo. Gli editori affermano di voler contrastare questo problema con contenuti esplicativi [94%], formati di domande e risposte [87%] e storie di ispirazione [66%]. Produrre notizie più positive [48%] è stata una risposta meno popolare.

Sempre più editori stanno investendo in abbonamenti per il 2023, con la maggior parte degli intervistati [80%] che afferma che questa sarà una delle loro priorità di entrate più importanti, prima della pubblicità display e nativa. Nonostante la stretta sulla spesa da parte delle persone, oltre la metà [68%] prevede ancora una crescita degli abbonamenti e di altri contenuti a pagamento quest’anno.

Gli editori affermano che, in media, tre o quattro diversi flussi di entrate saranno importanti o molto importanti quest’anno. Un terzo [33%] ora prevede di ottenere entrate significative dalle piattaforme tecnologiche per la concessione in licenza di contenuti [o innovazione], in aumento rispetto allo scorso anno, riflettendo i frutti di accordi pluriennali negoziati in alcuni mercati con un numero di grandi editori, spesso nel contesto delle politiche sostenute da quegli stessi editori introdotte o prese in considerazione dai governi.

Con sempre più leggi pianificate quest’anno per limitare i contenuti “dannosi” sui social media, molti intervistati [54%] temono che queste nuove regole possano rendere più difficile per i giornalisti e le testate giornalistiche pubblicare storie che non piacciono ai governi. Circa un terzo [30%] è meno preoccupato e il 14% non lo è affatto.

Gli editori affermano che quest’anno presteranno molta meno attenzione a Facebook [-30 punti percentuali] e Twitter [-28] e si impegneranno invece molto di più su TikTok [+63], Instagram [+50] e YouTube [+ 47], tutte reti frequentate dai più giovani. Il crescente interesse per TikTok [+19 punti percentuali rispetto allo scorso anno] riflette il desiderio di interagire con gli under 25 e sperimentare la narrazione video verticale, nonostante le preoccupazioni sulla monetizzazione, la sicurezza dei dati e le più ampie implicazioni relativamente alla proprietà cinese.

La potenziale implosione di Twitter sotto la guida di Elon Musk ha concentrato l’attenzione sul suo valore per i giornalisti. La metà degli intervistati [51%] afferma che la potenziale perdita o l’indebolimento di Twitter sarebbe dannoso per il giornalismo, ma il 17% ha un’opinione più positiva suggerendo che potrebbe ridurre la dipendenza dalle opinioni di un’élite non rappresentativa. LinkedIn [42%] è emersa come l’alternativa più popolare a Twitter, seguita da Mastodon [10%] e Facebook [7%]. Altri faticano a vedere un sostituto della piattaforma di microblogging.

Il 58% ha riferito che il traffico è stato stabile o in calo, nonostante una serie di notizie importanti dall’invasione dell’Ucraina, a l’aumento dei prezzi dell’energia, il cambiamento climatico e, nel Regno Unito, la morte della regina.

In termini di innovazione, gli editori affermano che dedicheranno maggiori risorse ai podcast e all’audio digitale [72%] nonché alle newsletter [69%], due canali che si sono dimostrati efficaci nell’aumentare la fedeltà ai newsbrand. Anche l’investimento pianificato nei formati video digitali [67%] è in aumento rispetto allo scorso anno, forse spinto dalla crescita esplosiva di TikTok. Al contrario, solo il 4% afferma che investirà nel metaverso, riflettendo un crescente scetticismo sul suo potenziale per il giornalismo.

Più giornali interromperanno la produzione quotidiana di della carta stampata quest’anno a causa dell’aumento dei costi di stampa e dell’indebolimento delle reti di distribuzione. Potremmo anche vedere un’ulteriore ondata di testate passare a un modello solo online. Gli editori che dipendono eccessivamente dalla stampa o dalla pubblicità hanno davanti a sé alcuni anni difficili.

Il giornalismo dovrà enfatizzare le sue qualità umane e la sua esperienza nella fornitura di contenuti affidabili se vuole distinguersi dalla marea di media automatizzati e sintetici che minacciano di sopraffare il pubblico di Internet.