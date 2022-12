Il 2022 dei Leader di Partito su Facebook

Abbiamo analizzato le fanpage dei principali leader di partito [quelli che stanno nella parte destra dei sondaggi SWG per intenderci] dal 1° gennaio al 26 dicembre di quest’anno.

È Matteo Salvini il capo di partito con il maggior numero di follower, più di 5 milioni. Risultati ottenuti anche grazie a 772 inserzioni e un investimento di 616mila euro su Facebook per quanto riguarda il leader leghista. Lo seguono Giuseppe Conte con 4,5 milioni e Giorgia Meloni a circa 2,7 milioni, in crescita di ben 405mila follower da inizio anno grazie a massicci investimenti pubblicitari su Facebook da parte dell’attuale Premier e del suo partito in campagna elettorale.

È Carlo Calenda quello che effettua la maggior pressione con una media giornaliera di oltre 5 post e mezzo. Al contrario è Matteo Renzi quello che posta meno di tutti. Circa un post/die.

Il maggior numero di interazioni [la somma di like e reaction + commenti e condivisioni] è generata dal leader leghista, che però ha il tasso di interazione, e dunque di coinvolgimento, più basso di tutti i capi di partito presi in esame. Rispetto al suo alleato, cinque volte tanto circa il tasso di engagement dell’attuale Presidente del Consiglio.

La leader di Fratelli d’Italia è anche il soggetto politico che ottiene il maggior numero di visualizzazioni dei propri video. Più di 100 milioni, generati da 396 video postati sulla propria pagina nell’arco del 2022. Ovvero più di un video al giorno. Più del triplo di Enrico Letta, che nel corso dell’anno ne ha postati “solamente” 95. Uno sforzo ed un costo di produzione per niente trascurabile quello sostenuto dallo staff di comunicazione di Giorgia Meloni.

Fatto 100 le interazioni la maggior quota di condivisioni è quella generata dai post di Giuseppe Conte. Il leader del Movimento 5 Stelle si attesta al 10.6%, Circa tre punti percentuali al di sopra di Renzi e della Meloni. Quello che ottiene la minor quota di condivisioni è invece Enrico Letta, che nel complesso non brilla per efficacia della propria comunicazione su Facebook.

Conte, in media, ottiene 3.192 condivisioni per ciascuno dei suoi post. La Meloni 1.811 e Salvini, terzo anche grazie all’elevato numero di post giornalieri, 574. Letta solamente 55.

Le condivisioni, oltre naturalmente ad aumentare la portata del messaggio e dunque ad amplificare lo stesso, come dimostra, se necessario, “il caso” del video del leader del M5S, che ottiene più di 507mila visualizzazioni, che salgono ad un totale di più di 752mila views grazie proprio alle condivisioni, sono naturalmente sinonimo, appunto, di condivisione da parte della persona. E creano fiducia nel messaggio grazie alla comunicazione tra pari, da sempre il miglior veicolo nella comunicazione.

Il leader, uscente, del Partito Democratico è invece colui che ottiene la maggior quota di commenti ma, a leggerne il tenore, molti sono di critica e/o di scherno nei confronti suoi e del suo partito. La maggior incidenza di like e reaction è invece per Silvio Berlusconi [78.18%]. Un primato poco invidiabile poiché si tratta della tipologia di interazione di minor valore. E infatti il leader di Forza Italia è penultimo per tasso di engagement.

L’infografica sottostante fornisce il dettaglio dei dati della nostra analisi per ciascuno dei sette leader di partito da noi presi in considerazione.

[clicca per ingrandire]