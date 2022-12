“DigitalMente”, rubrica settimanale che ogni venerdì prova a fornire spunti e appunti su digitale e dintorni, per riflettere a tutto campo su innovazione e digitale. Oggi abbiamo scelto di parlare dello scenario delle campagne digital in Italia, a novembre di quest’anno.

IAB Italia ha pubblicato lo scenario mensile AdReport relativo a campagne, creatività e post sponsorizzati a Novembre 2022. Il report evidenzia i dati di sintesi confrontati al mese precedente e le creatività più diffuse per i principali formati rilevati.

A Novembre 2022 oltre 3.200 advertisers attivi e circa 6.300 campagne di display advertising, tra questi sono nuovi, ovvero mai trovati prima o “silenziosi” da almeno 40 giorni, più di 2.200 advertiser e 3.600 campagne.

Tutti i valori sono in aumento rispetto al mese precedente. Ma sono invece in calo rispetto a novembre 2021. In particolare, calano del 10.3% le campagne display attive e del 7.7% il numero di advertiser attivi in campagne display.

Tra i big spender in display adv domina assolutamente Amazon con più di 260milioni di impression nel mese di novembre di quest’anno. Segue, ben distante, TIM a circa 130 milioni di impression, e Expert a poco meno di 80 milioni di impression. Tra i formati di display advertising i 300×250 e 300×600 occupano le prime due posizioni della top per numero di campagne attive.

Nello stesso periodo 1.700 big brand sono stati attivi con poco più di 28.800 post sponsorizzati su Facebook, Instagram e Messenger. I post sponsorizzati sui social che usano immagini prevalgono su quelli che usano video. I post sponsorizzati sui social crescono del 15.2% e i big spender in adv sui social aumentano del 6.7% rispetto al mese precedente.

I rank dei social relativi alle aziende che hanno pubblicato più post sponsorizzati nel mese su Facebook e Instagram vede nelle prime tre posizioni Cisalfa Sport con 211 post, Sotheby’Italia con 190 post e Euronics con 171 post.

Su LinkedIn invece al top Boehringer Ingelheim e Microsoft Italia con 92 campagne, e Philips [82]. Il maggior numero di video ads su YouTube è di Sony.

