L’Audience delle News Online a Ottobre 2022

Audiweb ha reso disponibili i dati della total digital audience a ottobre. Nel giorno medio sono stati 36,6 milioni gli utenti che hanno navigato dai device rilevati [Computer, Smartphone e/o Tablet], online in media per 2 ore e 37 minuti per persona. A settembre erano stati 36,6 milioni di utenti unici, online quotidianamente per 2 ore e 36 minuti, mentre ad ottobre dell’anno scorso erano 36,5 milioni di individui online in media per 2 ore e 15 minuti per persona.

Sostanziale stabilità dunque nella fruizione della Rete. Mentre così non è per quanto riguarda specificatamente la fruizione delle news che crescono del 3.3% rispetto al pari periodo dell’anno precedente, ma calano del 1.8% in confronto a settembre 2022. Questo nonostante a ottobre di quest’anno non siano certamente mancati i motivi d’interesse per l’attualità, come sintetizza l’agenda dei principali fatti del mese di AGCOM [pagine 10 – 20].

[clicca per ingrandire]

Se questo è lo scenario generale, il panorama cambia, anche sensibilmente, entrando nel dettaglio della performance delle diverse testate d’informazione del nostro Paese.

Le due “ammiraglie dell’informazione online, Corriere e Repubblica crescono a doppia cifra sia rispetto a ottobre 2021, mentre in confronto al mese precedente Repubblica è sostanzialmente stabile [- 0.10%] e il Corriere perde il 7.06% della propria audience.

Repubblica per il quarto mese di fila torna a superare i 3 milioni di utenti unici del giorno medio e cresce in maniere più consistente del Corriere scavalcandolo, seppur di poco. Diversa la situazione per quanto riguarda invece le pagine viste, che sono fondamentalmente quelle che generano ricavi per i quotidiani online. In questo caso il quotidiano diretto da Molinari, che pare abbia deciso che il giornale di carta si farà così: per il 70-80 per cento con i contenuti già pubblicati sul Web, per il 20 per cento con commenti o esclusive, domina assolutamente su quello diretto da Fontana, come evidenziavamo nella nostra analisi focalizzata proprio su questo aspetto specifico.

[clicca per ingrandire]

Su venti testate da noi monitorate in maniera continuativa la metà vede un calo dell’audience rispetto a settembre. E otto su venti [40%] perdono rispetto a ottobre 2021.

Medaglia di bronzo per audience Fanpage che vede quasi raddoppiati gli utenti unici nel giorno medio rispetto a ottobre 2021. Consistente anche la crescita del Fatto che segna un + 27.5% rispetto al mese corrispondente dell’anno precedente. Negativo invece per entrambi i quotidiani il confronto con settembre.

“Volano” Il Messaggero e Il Giornale, che vendono crescere in maniera significativa la propria audience sia rispetto a settembre che in confronto ad ottobre 2021. Anche Affari Italiani registra ottime performance ma i suoi numeri sono di gran lunga inferiori a quelli del quotidiano romano e a quelle del giornale milanese, sempre più vicino ad essere ceduto agli Angelucci, che costituirebbero così una sorta di polo dei giornali di centro-destra.

Calo sensibile della Gazzetta nonostante campionato e coppe europee, oltre che formula uno e moto mondiale. Sarebbe interessante capire quanto di questo calo che, sempre a ottobre, colpisce anche le vendite di tutti i principali quotidiani sportivi, sia dovuto al deludente avvio di campionato della Juventus.

L’infografica sottostante fornisce il dettaglio degli utenti unici e della tendenza di ciascuna delle venti fonti d’informazione online da noi analizzate.

[clicca per ingrandire]