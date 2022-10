Cala la Raccolta Pubblicitaria di YouTube

Alphabet ha pubblicato i risultati economico-finanziari relativi al terzo trimestre 2022. Alphabet riporta i ricavi del terzo trimestre in aumento del 6% su base annua da $ 65,1 miliardi a $ 69,09 miliardi, segnando il periodo di crescita più debole dal 2013.

L’organico è cresciuto di 36.000 persone da 150.000 a 186.000, il che pare negativo dato che l’utile netto è sceso a $ 13,9 miliardi rispetto a $ 18,9 miliardi di un anno fa. E le unità di business Cloud e Other Bets hanno entrambe registrato perdite crescenti.

[clicca per ingrandire]

Le entrate pubblicitarie di YouTube sono scese dell’1,9% su base annua a $ 7,07 miliardi nel terzo trimestre, al di sotto delle aspettative di $ 7,42 miliardi, rappresentando il primo calo anno su anno in almeno due anni. Nel trimestre di un anno fa, le vendite di annunci su YouTube erano aumentate del 43% .

Negli ultimi due anni, YouTube ha spinto fortemente Shorts, la sua funzione video in formato abbreviato progettata per competere con TikTok, che è sempre più popolare. A giugno, Google ha affermato che YouTube Shorts aveva superato 1,5 miliardi di utenti registrati mensilmente .

Dopo i test all’inizio dell’anno, YouTube a settembre ha iniziato a pubblicare annunci in Shorts e, a partire dall’inizio del 2023, YouTube Shorts sta lanciando un programma di compartecipazione alle entrate per i creator che soddisfano determinati criteri. YouTube pagherà il 45% delle entrate ai creatori di cortometraggi assegnati in base alle visualizzazioni, una percentuale inferiore al 55% che condivide con il Programma partner di YouTube principale.

I dati sulle vendite di annunci di YouTube riportati da Alphabet non includono le entrate degli abbonamenti di YouTube Premium e YouTube TV. A luglio, Google ha affermato che YouTube TV aveva più di 5 milioni di abbonati e utenti in prova gratuita, rendendolo il più grande servizio di pay-TV Internet negli Stati Uniti Durante la call con gli investitori, il Chief Financial Officer di Alphabet, Porat, ha affermato che la crescita degli abbonati su YouTube Music Premium e YouTube TV “ha continuato a guidare continua forte crescita dei ricavi non pubblicitari di YouTube”.

Di fatto, le entrate pubblicitarie di YouTube stanno subendo un duro colpo sulla scia del rallentamento dell’economia e del dominio di TikTok.

[clicca per ingrandire]