È Facebook il Social che Porta più Traffico ai Siti Web

Google, in 0,36 secondi, restituisce ben 42,7 milioni di risultati per la ricerca di “Facebook è morto”. Affermazione che, come ci dicono i risultati di Google, si continua a fare anche se i dati dicono che gli utenti giornalieri attivi continuano a crescere.

Grazie ai dati forniti da StatCounter, abbiamo analizzato quali sono le piattaforme social che portano più traffico ai siti Web in Italia. I risultati sono evidenti a colpo d’occhio. Non c’è gara. Facebook resta assolutamente il social che porta più traffico di tutti. E anche se, a settembre 2022, si assiste ad un calo rispetto al mese corrispondente del mese precedente, il social più popoloso del pianeta porta quasi tre quarti [73.9%] del totale delle visite ai siti Internet del nostro Paese.

Se a questo aggiungiamo che il peso di Instagram è in forte crescita, e a settembre 2022 raggiunge una quota del 15.2%, in totale, tra i social presi in considerazione, Meta pesa ben l’89.1% del traffico.

Insomma, per dirla in una battuta, Facebook sarà pure [ammesso e non concesso che lo sia più di altri soggetti] “brutto, sporco e cattivo”, ma davvero non se ne può fare a meno se l’obiettivo è portare traffico al proprio sito Web.

[clicca per ingrandire]