“DigitalMente”, rubrica settimanale che ogni venerdì prova a fornire spunti e appunti su digitale e dintorni, per riflettere a tutto campo su innovazione e digitale. Oggi abbiamo scelto di parlare dell’andamento dell’utilizzo dei formati di file immagine per i siti web.

Dopo che la CMA [Competition and Markets Authority] del Regno Unito ha emesso un ordine finale di vendita della società, a seguito di una rivalutazione ordinata dal tribunale a luglio, Meta conferma l’intenzione di disinvestire da Giphy a livello globale.

Secondo i dati di W3Techs, a livello mondiale l’utilizzo sui siti web del formato immagine PNG è passato dal 53% del 2012 al 80.4%. Quello del formato immagine JPEG dal 72.2% al 74.5%.

Per contro il formato immagine GIF passa dal 68.4% del 2012 al 20.9% nel 2022. Un vero e proprio crollo con diversi formati immagine in grado di sostituirlo e, soprattutto, molto probabilmente, dovuto al massiccio ricorso ai video in questo arco temporale, che ha reso obsolete le immagini animate in questo formato.

Non a caso la stessa Giphy ha ammesso, secondo quanto riportato da Ars Technica, che le GIF sono semplicemente meno popolari oggi che in passato, spiegando che “il sentiment degli utenti nei confronti delle GIF sui social media mostra che sono ormai fuori moda come forma di contenuto, con gli utenti più giovani in particolare che le descrivono come “per boomer” e “cringe“.

Le GIF sono un vecchio arnese nel web: il formato, il cui nome sta per Graphics Interchange Format, è nato nel 1987 e si è imposto in un panorama digitale piuttosto differente da quello attuale, fatto di imageboard, forum, blog e pochi social network molto diversi da quelli che vanno di moda oggi. «Le gif sono estremamente datate. Non sono mai state facili da creare e non hanno mai funzionato bene dai dispositivi mobili», ha spiegato il giornalista Ryan Broderick, esperto di cultura digitale.

Insomma, se nel 2020 Facebook aveva acquistato Giphy perchè “il 50% del traffico di GIPHY proviene dalla famiglia di app di Facebook, la metà solo da Instagram”, la decisione della CMA Britannica arriva in un momento nel quale l’utilizzo delle GIF è in forte declino. Resta da vedere come ora Meta riuscirà a recuperare almeno in parte i 400 milioni di dollari versati all’epoca per l’acquisizione.

