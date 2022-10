Giuseppe Conte è il Leader Politico più Condiviso su Facebook

Abbiamo analizzato le interazioni sulle fanpage dei principali leader politici dal 21 luglio scorso, giorno della caduta del Governo Draghi, al 16 ottobre scorso.

La leader del partito che ha preso di gran lunga il maggior numero di voti alle elezioni del 25 settembre scorso, Giorgia Meloni, è colei che nel periodo preso in esame ha generato il maggior numero di interazioni [like + reaction + commenti e condivisioni]. Più di 12,7 milioni in totale. Segue Giuseppe Conte con oltre 11,4 milioni di interazioni. Al terzo post, con poco meno di 7 milioni di interazioni, Matteo Salvini.

Prestazione davvero modesta quella del leader leghista considerando che è il leader politico con il maggior numero di follower su Facebook. Più di 5 milioni contro i 4,5 di Conte e i 2,5 della Meloni. E infatti Salvini è colui che tra tutti ha il più basso tasso di coinvolgimento: 0.205%.

È il leader del Movimento 5 Stelle il capo di partito che ottiene la maggior quota percentuale di condivisioni attestandosi al 11% del totale delle interazioni. Lo seguono Renzi al 7% e la Meloni al 6%.

Il post di Conte che nel periodo preso in esame ha generato il maggior numero di interazioni, e perciò il maggior livello di engagement, è del 26 settembre scorso, relativo al bilancio post-elettorale. Quello che invece ottiene il maggior numero di condivisioni [22.917] è il video del 23 agosto scorso nel quale rimprovera Giorgia Meloni per la diffusione del video della donna vittima di violenza sessuale a Piacenza. Video che ottiene più di 507mila visualizzazioni, che salgono ad un totale di più di 752mila views grazie proprio alle condivisioni.

Le condivisioni, oltre naturalmente ad aumentare la portata del messaggio e dunque ad amplificare lo stesso, come dimostra, se necessario, “il caso” del video del leader del M5S, sono naturalmente sinonimo, appunto, di condivisione da parte della persona. E creano fiducia nel messaggio grazie alla comunicazione tra pari, da sempre il miglior veicolo nella comunicazione.

L’infografica sottostante fornisce il dettaglio del totale delle interazioni, e il di cui delle condivisioni, per ciascuno dei sette leader politici presi in esame. E, tra le altre cose, evidenzia le scarse performance di Letta per entrambi i parametri.

[clicca per ingrandire]