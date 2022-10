“DigitalMente”, rubrica settimanale che ogni venerdì prova a fornire spunti e appunti su digitale e dintorni, per riflettere a tutto campo su innovazione e digitale. Oggi abbiamo scelto di parlare della readership delle copie digitali dei quotidiani.

Questa settimana Audipress ha rilasciato i risultati sul lettorato di quotidiani e periodici per il periodo II/2022. Abbiamo ricostruito il lettorato, il numero di lettori di quelli che Audipress definisce “replica digitale” dei quotidiani da II/2014 all’ultima rilevazione.

In un giorno medio il 21.8% degli italiani sceglie uno dei principali quotidiani su carta o digitale replica per informarsi [11.554.000 lettori]. In sostanziale stabilità [+ 0 .8%] rispetto alla rilevazione II/2021, ma in forte calo [- 40.3%] rispetto al periodo II/2014.

Per quanto riguarda le copie, o repliche, digitali, dopo anni di stagnazione, se non addirittura di calo, a partire dal periodo II/2020 si assiste ad un incremento significativo del numero dei lettori. I lettori di copie digitali, stando ai dati della rilevazione II/2014, erano 587mila. Pari al 3.03% dei lettori di quotidiani nel giorno medio. Ora sono poco meno di 2,2 milioni. Pari al 18.80% del totale lettori.

L’incremento rispetto al periodo II/2021 è del 17.9%. Esponenziale rispetto alla rilevazione II/2014, e tutte le successive sino a quella del 2020.

I conti però non tornano. Se infatti sono stati guadagnati poco meno di 1,6 milioni di lettori di copie digitali, ne sono stati persi diversi milioni, circa 7,2, di quelli che leggevano i quotidiani stampati.

Inoltre vedendo le vendite nel giorno medio delle copie digitali “l’effetto moltiplicatore” attribuito dall’istituto di rilevazione pare davvero importante. Pur non volendo dubitare della bontà dei dati, e dell’affidabilità di Audipress, qualche domanda sorge spontanea, poiché è fuori di dubbio che le copie digitali non possano godere della stessa diffusione, e readership, che i pubblici esercizi garantiscono ai quotidiani tradizionali, e vista la struttura delle famiglie italiane ci chiediamo come si generi, volgarizzando per sintesi, questa moltiplicazione dei pani e dei pesci.

[clicca per ingrandire]