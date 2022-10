Agenda Setting

Ipsos ha realizzato per il Corriere della Sera un sondaggio sul gradimento del Governo e e del Presidente del Consiglio uscenti. Il sondaggio è stato realizzato il 29 settembre scorso su 1000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne, con una spaccatura per elettorati e gruppi socio-demografici.

Di questi i risultati forniscono anche l’orientamento nei confronti del Governo e di Draghi a seconda della fruizione mediatica delle persone. Emerge come coloro che si informano prevalentemente sui media tradizionali [giornali di carta stampata, radio e TV] abbiano un giudizio decisamente più favorevole al Governo e al Premier uscenti rispetto invece a chi si informa online e/o sui social.

In particolare sono coloro che si informano prevalentemente attraverso le piattaforme social ad essere maggiormente critici nei confronti dell’esecutivo uscente mentre, al contrario, chi è più positivo nei confronti del Governo si informa prevalentemente attraverso la radio e chi esprime il miglior giudizio nei confronti di Draghi si informa prevalentemente attraverso la televisione.

Non a caso, rispetto ad una media generale del 59% di giudizi positivi nei confronti del Governo e del 63% nei confronti del Premier, i giudizi positivi di coloro di età superiore a 65 anni salgono al 68% per il Governo e al 73% per Draghi, con i pensionati che salgono addirittura rispettivamente al 70% e al 76%.

Sono dati che offrono un interessante spaccato sulla capacità di influenzare di ciascun mezzo per ciascun segmento della popolazione italiana. Senza dimenticare che il video del debutto di Berlusconi su TikTok ha fatto quasi 10 milioni di views, ed è quello con il maggior numero di visualizzazioni di quelli dei diversi leader di partito. MA questo NON ha convinto i giovani a votare FI. Prendere nota

