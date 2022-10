Quanto & Come si è Parlato Online delle Elezioni

Sono state le elezioni con la minor affluenza dalla nascita della Repubblica Italiana ad oggi. La maggior quota di aventi diritto che ha votato si è avuta in Emilia-Romagna [circa 7 punti percentuali in meno rispetto al 2018]. La minor quota in Calabria dove ha votato poco più di un elettore su due [meno 13 punti percentuali rispetto al 2018].

Il partito che ha vinto le elezioni, Fratelli d’Italia, è anche quello che più ha investito in pubblicità su Facebook e Instagram, più di 165mila euro negli ultimi trenta giorni. Più Europa ed Emma Bonino secondo partito per adv su Facebook e Instagram negli ultimi 30 giorni. E addirittura il primo nell’ultima settimana prima del voto. Soldi buttati visti i risultati. Il PD quello che ha speso meno negli ultimi 7 giorni , evidentemente già conscio della sconfitta elettorale.

Il grande sconfitto, oltre a Salvini, Di Maio, non eletto nonostante fosse candidato in un collegio “blindato”, dall’inizio del Governo Draghi al giorno del voto ha perso ben 150mila follower su Facebook. E, sempre su Facebook, dei tre post che hanno generato maggior engagement il giorno del voto due sono di Giuseppe Conte e uno di Giorgia Meloni.

Dopo aver analizzato per tutta la fase conclusiva della campagna elettorale i diversi elementi emergenti, abbiamo monitorato le conversazioni online [piattaforme social, news online, forum e blog] negli ultimi trenta giorni relativamente all’hashtag ufficiale delle elezioni: #ElezioniPolitiche2022.

Complessivamente sono state poco meno di 421mila le citazioni dell’hashtag concordato tra Ministero dell’Interno e le piattaforme social, da parte di quasi 26mila autori unici, i cui contenuti hanno coinvolto [like + reaction + commenti e condivisioni] poco meno di 2,1 milioni di soggetti. Il picco massimo si è avuto, come era naturale attendersi, ieri 26 settembre, quando l’Italia intera si è riversata online a commentare i risultati elettorali, con quasi 128mila citazioni in una sola giornata, pari al circa un terzo del totale [30.4%].

Volume di conversazioni che ha generato una portata potenziale, la cosiddetta “opportunity to be seen”, ovvero appunto l’opportunità che teoricamente hanno avuto in base ai tali volumi di conversazioni di essere esposti a contenuti relativi a “programma elettorale”, 3,3 miliardi di visualizzazioni sul tema. Sulla base della nostra esperienza stimiamo ragionevolmente che la portata effettiva si attesti a 165 milioni di impression, di visualizzazioni effettive di contenuti relativi ai programmi elettorali dei partiti, al lordo delle duplicazioni.

L’influencer di maggior rilievo di tali conversazioni online è colei che ha vinto queste elezioni: Giorgia Meloni. In particolare è risultato virale il suo tweet di ieri notte con il commento a caldo dei risultati elettorali, che ha ottenuto più di 6mila retweet e oltre 35mila mi piace.

Tra coloro che maggiormente hanno influenzato le conversazioni online il più attivo è stato ultima ora politics, account che come dice il nome è dedicato agli aggiornamenti in tempo reale sulla politica. Ma il vero protagonista delle discussioni online è stato TikTok con più di 30 milioni di visualizzazioni per i video relativi a #ElezioniPolitiche2022.

In particolare l’account della testata d’informazione “non convenzionale“, Will Media, con la sua intervista, proprio su TikTok, a Salvini, il contenuto che ha creato maggior coinvolgimento in assoluto, per numero di visualizzazioni [899mila] e mi piace [54mila]. Ottimi risultati anche per la testata d’informazione all digital, Fanpage, il cui video sulla piattaforma di video brevi ottiene 549mila views e 49mila like.

L’infografica sottostante fornisce ulteriori elementi di dettaglio della analisi che abbiamo condotto, con gli hashtag maggiormente associati a quello ufficiale delle elezioni e altro ancora.

[clicca per ingrandire]