I Brand del Lusso su Instagram

Stando alle previsioni, dopo il crollo nel 2020 a causa della pandemia, quest’anno, a livello mondiale, il mercato del lusso dovrebbe superare i valori del 2019 e arrivare a 406,6 miliardi di dollari nel 2027, con una tasso annuo di crescita composto del 5.4%.

Tra le altre cose, DataMediaHub dispone di un database della presenza su Instagram di ben 500 brand del lusso. Da questo abbiamo estrapolato i dati dei primi 15 brand per numero di follower per analizzare la loro presenza sulla piattaforma social di foto e video.

Negli ultimi trenta giorni tutti i brand vedono crescere il numero di follower. La maggior crescita percentuale è per Ralph Lauren [+0.50%], mentre in valori assoluti cresce più di tutti Chanel con poco meno di 209mila follower in più.

È sempre Chanel il brand con il maggior numero di follower, più di 52 milioni. Seguito da Gucci e Louis Vuitton, quasi alla pari con oltre 48milioni di follower. Chiude la classifica Ralph Lauren con circa 14 milioni.

La media di pubblicazione di tutti e 500 i brand presenti nel nostro database è di 0.44 post giornalieri, ovvero circa un post ogni due giorni. Dei 15 top brand per numero di follower quello che pubblica più di tutti è Dolce & Gabbana, che si attesta a oltre 3 post/die di media. Meno di tutti invece Calkvin Klein che pubblica mediamente 0.43 post al giorno. Unico brand ad attestarsi al di sotto della media generale.

Pubblicare più post di tutti non fa di D&G il campione di engagement. Infatti il maggior numero di interazioni, più di 4 milioni in 30 giorni, è appannaggio di Dior, che pubblica poco meno di due post al giorno. Il maggior tasso di coinvolgimento spetta invece a Calvin Klein, che si attesta ad un engagement rate [numero totale di interazioni diviso il numero di follower] del 0.517%. Decisamente superiore a tutti gli altri presi in esame, e anche alla media dei 500 brand, che è del 0.353%.

L’infografica sottostante fornisce il dettaglio per ciascun brand analizzato, sia per numero di follower che per presenza su Instagram. Si tratta, anche, di un esempio concreto del tipo di analisi che siamo in grado di effettuare per qualsiasi segmento di mercato. Se vi interessa, contattateci per un approfondimento.

