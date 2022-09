Quanto Parlano i Giornali dei Leader Politici

Siccome i giornali non selezionano i contenuti che diffondono sulle diverse piattaforme social, inondando ciascuna di queste con tutti i loro articoli allo scopo di dragare la maggior quantità di traffico, a cominciare da Facebook, che come ben sappiamo continua ad essere il social che più traffico ai siti web genera, abbiamo pensato che potesse essere interessante capire quanto spazio i quotidiani online dedichino a ciascun leader politico.

Abbiamo dunque analizzato, per ciascuno dei principali leader politici la quantità di post, e di riflesso di articoli, che gli sono stati dedicati. I dati sono relativi ai post sulle fanpage di sette agenzie stampa [ANSA, Adnkronos, AGI, Askanews, DIRE, Italpress e La Presse], quindici fonti d’informazione all digital [Affaritaliani, Blitz Quotidiano, Dagospia, Fanpage, Linkiesta, HuffPost Italia, Il Post, Notizie.it, Open, Rai News, Sky Tg24, TGCom24, TG La7News, Today e TPI], e 19 quotidiani online che hanno anche la corrispondente versione cartacea [Avvenire, Corriere della Sera, Corriere dello Sport, Domani, Il Dubbio, Il Fatto, Il Foglio, Il Giornale, Il Manifesto, Il Messaggero, Il Riformista, Il Resto del Carlino, Il Sole24Ore, La Gazzetta dello Sport, La Repubblica, La Stampa, La Verità, Libero e Tuttosport]. A questi abbiamo aggiunto anche la raccolta di tali dati per venti quotidiani locali [Corriere Adriatico, Gazzetta di Parma, Giornale di Brescia, Il Centro, Il Gazzettino, Il Giornale di Vicenza, Il Mattino di Napoli, Il Mattino di Padova, Il Piccolo, Il Tirreno, L’Adige, L’Arena, L’Eco di Bergamo, L’Unione Sarda, La nuova di Venezia e Mestre, La Nuova Sardegna, La Sicilia, Il Messaggero Veneto e Il Nuovo Quotidiano di Puglia.

Un campione rappresentativo dell’informazione online nel nostro Paese dal quale abbiamo raccolto i dati dal giorno della caduta del Governo Draghi, dal 21 luglio scorso, a venerdì 2 settembre. Oltre al numero di post/articoli, abbiamo anche raccolto i dati relativi alle interazioni, e dunque al coinvolgimento che questi hanno generato per ciascuno leader di partito.

A dominare è Giorgia Meloni con quasi 3.600 articoli e circa 3,8 milioni di interazioni. La seguono Letta e Calenda, mentre il suo alleato, Renzi, pare attirare meno l’attenzione dei giornali online. Ultimo Di Maio nonostante sia ancora a tutti gli effetti il nostro Ministro degli Esteri.

Dunque la Meloni da sola raccoglie quasi un quinto del totale degli articoli dedicati agli otto leader politici da noi presi in considerazione. Di Maio solamente il 6%. L’infografica sottostante fornisce il dettaglio dei risultati della nostra analisi condotta su questo vastissimo database di cui disponiamo.

[clicca per ingrandire]