L’Audience delle News Online a Giugno 2022

Audiweb ha rilasciato i dati relativi alla total digital audience di giugno. Nel mese di giugno sono stati 43,8 milioni gli individui che hanno navigato online [74.4% della popolazione], collegati complessivamente per 65 ore. Tempo dedicato a Internet in calo rispetto a maggio 2022, come è fisiologico che sia nei mesi estivi, ma in forte crescita rispetto a giugno 2021,

Rispetto al mese precedente coloro che hanno utilizzato la Rete sono leggermente di meno [-0.7%]. È invece del 1.6% il calo rispetto a giugno 2021. La fruizione di news invece complessivamente cresce del 1.1% rispetto a maggio 2022. Crescita che diviene del 3.5% in confronto a giugno 2021.

[clicca per ingrandire]

Se questa è la fotografia generale della fruizione della Rete e delle notizie online, l’analisi dei singoli newsbrand presenta delle sorprese. Alcune positive altre decisamente meno.

Su 19 testate da noi prese in considerazione meno della metà [8] vedono crescere la propria audience nel giorno medio rispetto al mese corrispondente dell’anno precedente. Sono invece ben più della metà [11] quelle che crescono in confronto a maggio 2022.

La leadership è sempre del Corriere della Sera che, seppur in lieve calo rispetto a giugno 2021 [-1.5%] cresce invece di oltre l’11% rispetto al mese precedente. Più marcato il calo di Repubblica rispetto al mese corrispondente dell’anno precedente [- 2.5%], e più debole la crescita rispetto a maggio 2022 [+3.9%].

Il quotidiano diretto da Molinari resta, ormai da mesi, al di sotto dei tre milioni di utenti unici nel giorno medio e aumenta la distanza dal Corriere, così come avviene pure per le vendite della versione cartacea [e digitale] dei due quotidiani. Il sospetto che la linea editoriale del quotidiano fondato da Scalfari piaccia sempre meno ai suoi lettori inizia divenire forte. Ma naturalmente è una delle possibili ipotesi.

Per il secondo mese di fila Fanpage scavalca il Fatto Quotidiano e resta terzo per Audience. Il quotidiano all digital cresce di circa il 46% rispetto a giugno 2021 e di poco meno del 10% in confronto a maggio 2022.

Buio pesto per Il Giornale. Il quotidiano diretto da Minzolini perde il 35.6% dell’audience rispetto a giugno 2021 e il 17.9% rispetto al mese precedente. Dei quotidiani da noi esaminati è l’unico a perdere in entrambi i casi.

È un tonfo pesante anche quello di HuffPost Italia, che da quando ha introdotto gli articoli a pagamento a gennaio di quest’anno continua a perdere utenti. Il calo rispetto a giugno 2021 è di ben il 50% circa.

Insomma, i primi sentori della crisi di Governo, proprio in coda ai ballottaggi per le amministrative che si sono tenute in diverse città italiane, l’addio di Di Maio che ha infuocato il dibattito, e molto altro ancora [vedi pagine 10-19] traina le news online ma non tutti ne beneficiano in egual misura, anzi, come mostra nel dettaglio l’infografica sottostante.

[clicca per ingrandire]