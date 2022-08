Pinterest NON Decolla

Pinterest ha pubblicato i risultati relativi al secondo trimestre 2022. Gli utenti attivi mensili sono stabili rispetto al trimestre precedente, ma in calo del 5% rispetto al trimestre corrispondente dell’anno precedente. Secondo il CFO di Pins, Todd Morgenfeld, i MAU più bassi della società derivavano in parte da fattori come il traffico di ricerca inferiore determinato dai cambiamenti di ricerca di Google.

I ricavi crescono del 9% anno su anno. E l’EBITDA [Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization – ovvero il margine operativo lordo] è di 92 milioni di dollari, rispetto ai 178 del secondo trimestre del 2021. Sempre secondo [richiede registrazione] il CFO di Pinterest, «Molti dei nostri partner pubblicitari, in particolare i grandi rivenditori, stanno riscontrando problemi nella catena di approvvigionamento, inflazione e indebolimento della domanda dei consumatori. Queste condizioni stanno pesando sulla capacità di spesa degli inserzionisti».

Nonostante questo il titolo, dopo la chiusura del mercato, guadagna più del 21%. A pesare sulle decisioni degli analisti finanziari sono due elementi. Da un lato i risultati del secondo trimestre di Pinterest evidenziano il rinnovato focus su shopping ed eCommerce, generando ottimismo sulla loro nuova strategia per diversificare le entrate. Dall’altro lato Elliott ha affermato di essere ora il maggiore azionista dell’azienda e di supportare il CEO di Pinterest.

Insomma, se i risultati della piattaforma social non brillano, pare che tutti siano confidenti sulle prospettive a medio termine di Pinterest.

In Europa i ricavi dei Pinterest sono cresciuti leggermente di più della media generale sopra riportata, con un aumento del 10% rispetto al secondo trimestre 2021. E anche il calo di utenti mensili è stato lievemente inferiore [-4%].

Come sempre accade per i cosiddetti OTT, anche Pinterest non fornisce dati di dettaglio relativi al nostro Paese. Stando però ai dati Audiweb il trend degli utenti non è per niente positivo.

A maggio di quest’anno ci sono il 23.7% in meno di utenti rispetto al maggio 2021. E addirittura il 33.4% in meno di utenti mensili anno su anno. È vero che maggio appare in ripresa rispetto al mese precedente ma i numeri dell’audience di Pinterest sono comunque in netto calo, come mostra l’infografica sottostante.

Il social dove non ci sono “fake news”, odio e risse, pare aver perso decisamente il suo appeal rispetto al 2021. E ora è stato scavalcato da TikTok che a maggio conta quasi 16 milioni di utenti unici mensili ed è in crescita del 76% rispetto a maggio 2021. Anche se Pinterest non è direttamente in concorrenza con TikTok è evidente che lo è per quanto riguarda il tempo speso.

