“DigitalMente”, rubrica settimanale che ogni venerdì prova a fornire spunti e appunti su digitale e dintorni, per riflettere a tutto campo su innovazione e digitale. Oggi abbiamo scelto di parlare di Snapchat.

Sono stati diffusi ieri i risultati economico-finanziari relativi al secondo trimestre di quest’anno. Risultati di particolare interesse in attesa che le altre piattaforme social rivelino i loro nei prossimi giorni.

I ricavi di Snapchat sono aumentati del 13% su base annua, attestandosi a 1,11 miliardi di dollari. Gli utenti unici giornalieri, a fine giugno, sono 347 milioni. In crescita del 18% anno su anno.

Se si entra nel dettaglio della crescita degli utenti si vede come negli USA la crescita sia stata solamente del 4%, mentre a trainare la crescita complessiva di utenti è il resto del mondo, che si attesta al +35%.

Peccato che l’ARPU [Average Revenue Per User – Ricavi Medi per Utente] negli Stati Uniti sia di $ 7,93, contro gli 1,98 in Europa e, soprattutto, i 0,96 nel resto del mondo. E infatti complessivamente l’ARPU registra un calo del 4%.

Se questo non bastasse, le perdite passano da un rosso di 152 milioni di dollari a un negativo di ben 422 milioni. Motivo per il quale, dopo la chiusura dei mercati, il titolo di Snapchat perde più di un quarto del suo valore.

Profondo rosso che allarma i mercati più in generale poiché temono che anche le altre piattaforme social, e le aziende che vendono pubblicità online, presentino delle trimestrali particolarmente deludenti. Se siano speculazioni o meno lo vedremo nei prossimi giorni, ma intanto anche le azioni di social e big tech calano.

Twitter riporterà i propri ricavi oggi, seguito da Meta e Google la prossima settimana. Gli analisti affermano che si aspettano un calo delle entrate per Meta in questo trimestre.

[clicca per ingrandire]