La Presenza dei Newsbrand Italiani su TikTok

Stando all’edizione 2022 del “Digital News Report”, il 5% degli italiani utilizza TikTok [anche] per la fruizione di notizie. Twitter si attesta al 8%. Dunque progressivamente la piattaforma di video brevi sta avendo un suo peso nell’ecosistema dell’informazione.

Al riguardo ha avuto certa risonanza tra gli addetti ai lavori una analisi di PressGazette sulla “tiktokenizzazione” del mondo dell’informazione in lingua inglese, pubblicando i dati su quali sono le testate che hanno il maggior numero di follower e formulando qualche consiglio su come i newsbrand possono valorizzare la loro presenza su TikTok.

Ispirati dal sito britannico abbiamo deciso di fare la stessa cosa per quanto riguarda le testate d’informazione del nostro Paese. Abbiamo selezionato le stesse 21 testate delle quali monitoriamo mese dopo mese la loro presenza online e verificato quante di queste siano presenti su TikTok, e in caso affermativo come.

Ebbene delle 21 testate in questione solamente 4 sono attive su TikTok, mentre poche altre hanno aperto un loro account ufficiale ma non hanno ancora caricato alcun contenuto.

Tra le 4 che hanno una loro presenza attiva sulla piattaforma di intrattenimento a dominare assolutamente è Fanpage che, a fine giugno, contava più di 658mila follower e 14,3 milioni di like. La testata all digital diretta da Francesco Cancellato, negli ultimi 30 giorni, ha pubblicato 97 video che complessivamente hanno ottenuto 1,1 milioni di mi piace. Quello con il maggior numero di like e commenti, in 1 minuto e 17 secondi racconta della nuotatrice che ha perso i sensi in acqua, salvata dall’allenatrice, ai mondiali di nuoto. Dall’apertura dell account i video caricati sono ben 1.789.

A grande distanza segue la Gazzetta dello Sport con 115mila follower e 2,3 milioni di like. Negli ultimi 30 giorni ha pubblicato 54 video che hanno ottenuto 600mila mi piace. Quello che ha generato il maggior coinvolgimento è un’intervista a Bobo Vieri della durata di un minuto. In totale sono 248 i video caricati su TikTok dal quotidiano sportivo. Poco più di un decimo di quelli di Fanpage.

Seguono la Repubblica, con poco più di 83mila follower e un totale di 1,4 milioni di like [mentre il suo più diretto rivale, il Corriere, è una delle testate, come anche la Stampa, che ha un account ma ancora nessun video], e Il Sole24Ore, che ha circa 66mila follower e quasi 174mila mi piace in totale. Solamente dieci i video caricati dal quotidiano di Confindustria negli ultimi 30 giorni. Il quotidiano economico-finanziario ha il merito di rispondere ai commenti.

Stando ai dati Audiweb, TikTok in Italia conta 5.047.867 utenti unici nel giorno medio, più di qualunque quotidiano del nostro Paese. E il 5% indicato dal report di Reuters corrisponde a circa 2,2 milioni di individui, considerando la media degli utenti unici mensili di Internet in Italia.

Prendendo spunto dal recente report di YouTube sulle culture giovanili [che trovate qui], Mauricio Cabrera, a capo di StoryBaker, piattaforma di giornalismo di contenuti che racconta e analizza il potere delle storie e il loro impatto sulla società, spiega che senza fan i media non saranno niente. E che bisogna sviluppare spazi di interazione costante che coinvolgano l’attenzione dei fan come parte centrale del proprio progetto editoriale.

Che la stragrande maggioranza delle principali testate online, a metà 2022, non abbia ancora una propria presenza su TikTok, conferma l’insostenibile leggerezza nell’utilizzo dei social da parte di buona parte di queste. I media sono diventati più gestori di codice che conquistatori di audience. Se i media si impegnassero tanto per conoscere il loro pubblico quanto per comprendere l’algoritmo, sarebbero da qualche altra parte.

