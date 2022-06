Le Vendite di Quotidiani ad Aprile 2022

Accertamenti Diffusione Stampa [ADS] ha reso disponibili i dati delle vendite dei quotidiani ad aprile 2022.

I dati da noi elaborati sono relativi al totale delle vendite individuali. Ovvero alla somma delle copie cartacee acquistate in edicola, gli abbonamenti al quotidiano tradizionale di carta, le vendite di copie digitali, sia ad un prezzo superiore al 30% di quello cartaceo che ad un prezzo inferiore al 30%.

Inoltre abbiamo isolato le sole vendite in edicola e le vendite di copie digitali vendute ad almeno il 30% del prezzo di copertina della versione cartacea. I valori si riferiscono alle copie nel giorno medio.

Il totale delle vendite individuali, così come definito, del Corriere ad aprile 2022 sono inferiori di circa 5mila copie rispetto a marzo 2022 e di quasi 4mila copie rispetto ad aprile 2021. Un calo rispettivamente del 1.92 e 1.45 percento.

Di gran lunga peggiore la situazione di Repubblica che perde solamente un migliaio di copie rispetto a marzo 2022, ma ben 32mila copie [- 19.37%] rispetto al mese corrispondente dell’anno precedente.

Questo fa sì che il gap tra Corriere e Repubblica complessivamente passi dalle quasi 72mila copie dell’anno scorso a oltre 100mila questo aprile.

In questo trend generale le vendite in edicola fanno peggio. Il Corriere perde il 7.72% delle copie vendute rispetto a aprile 2021. Repubblica quasi un quarto delle copie, il 23.04%.

Non va molto meglio per le copie digitali vendute ad almeno il 30% del prezzo del giornale venduto in edicola, anzi, soprattutto considerando la forte spinta promozionale al riguardo.

Il Corriere guadagna un centinaio di copie rispetto a marzo [+ 1.87%] e meno di un migliaio rispetto ad aprile 2021 [+2.58%]. Repubblica, che come mostra l’infografica è stata scavalcata anche in questo segmento da inizio anno, guadagna il 3.70% rispetto a marzo ma perde ben il 24.54% rispetto ad aprile dell’anno scorso.

[clicca per ingrandire]

Non va molto meglio, anzi, per gli altri quotidiani. A livello di totale vendite individuali è solamente la Gazzetta dello Sport ad avere un trend positivo rispetto a marzo 2022 e in confronto ad aprile 2021. Tutti gli altri perdono copie rispetto al mese precedente, compresa “La Verità” che cala del 4%.

La peggior performance è di ItaliaOggi che perde il 5.5% rispetto a marzo e quasi un terzo delle copie [- 30%] in confronto al mese corrispondente dell’anno precedente.

Anche le copie digitali non brillano. Restano solamente cinque i giornali che vendono più di 5mila copie nel giorno medio. Gli incrementi rispetto a marzo sono modesti, e 5 testate sulle 16 prese in considerazione sono addirittura in calo.

Calo che diviene decisamente più marcato e generalizzato in confronto ad aprile dell’anno scorso. In questo caso sono ben 12 su 16 i giornali che perdono copie digitali.

La tabella sottostante fornisce il dettaglio del totale vendite individuali, delle sole vendite in edicola, e delle copie digitali per ciascuna testata da noi analizzata.

[clicca per ingrandire]