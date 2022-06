La Readership della Carta Stampata per Regione

Ieri nel nostro digest settimanale dedicato a marketing, comunicazione e media [qui per iscriversi] abbiamo pubblicato uno “speciale” dedicato al lettorato dei quotidiani nel primo trimestre del 2022.

Approfondiamo ulteriormente l’analisi di scenario con i dati Audipress della rilevazione I/2022, resi disponibili la scorsa settimana, con la mappatura dei lettori di quotidiani, nel giorno medio, per regione, e la mappatura dei lettori di carta stampata [quotidiani e periodici] negli ultimi trenta giorni.

È la Lombardia la regione con il maggior numero di lettori di quotidiani nel giorno medio. In rapporto alla popolazione residente è invece l’Emilia-Romagna la regione con la maggior penetrazione di lettori di quotidiani attestandosi al 29.58%, seguita dal Veneto al 27.31, rispetto ad una penetrazione del 22.92 della Lombardia.

Come emergeva anche dall’analisi dei quotidiani più venduti per regione, anche la Sardegna si distingue per un’elevata penetrazione dei lettori di quotidiani attestandosi al 25.64%.

Se si esclude il Lazio scarsa o scarsissima la lettura di quotidiani al Sud. Nelle aree Nielsen 1 e 2 si concentra il 54.78% dei lettori di quotidiani. La mappa sottostante fornisce il dettaglio dei lettori di quotidiani in ciascuna regione [dati Valle d’Aosta e Piemonte & Abruzzo e Molise aggregati].

[clicca per ingrandire]

Per quanto riguarda la lettura di carta stampata – quotidiani e periodici – negli ultimi trenta giorni i valori si incrementano notevolmente. Segno del peso di settimanali e mensili ma anche di una frequenza di lettura rarefatta. E infatti i lettori di quotidiani nel giorno medio sono 11,4 milioni mentre quelli negli ultimi trenta giorni diventano 24,9 milioni.

Così come per i giornali, resta la Lombardia la regione con il maggior numero di lettori di carta stampata. Circa 5,7 milioni. La penetrazione in Emilia-Romagna schizza al 73.84% della popo9lazione. Si conferma la scarsa propensione alla lettura nel mezzogiorno.

Residuale la quota di lettori nel complesso che leggono quella che Audipress definisce replica digitale di giornali e riviste. Su un totale di quasi 31,9 milioni di lettori di carta stampata negli ultimi trenta giorni sono meno di 1,7 milioni coloro che dichiarano di leggere la digital edition. Ovvero il 5.2%.

La mappa sotto riportata fornisce il dettaglio di ciascuna regione secondo i dati dell’ultima rilevazione di Audipress.

[clicca per ingrandire]