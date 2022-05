“DigitalMente”, rubrica settimanale che ogni venerdì prova a fornire spunti e appunti su digitale e dintorni, per riflettere a tutto campo su innovazione e digitale. Oggi abbiamo scelto di parlare di news ed engagement.

Abbiamo analizzato le pagine Facebook delle principali fonti d’informazione del nostro Paese dal giorno dell’invasione dell’Ucraina al 25 maggio. Tre mesi per capire quali siano stati in questo periodo le notizie che hanno generato il maggior coinvolgimento sul social più popolato d’Italia.

I dati sono relativi ai post sulle fanpage di sette agenzie stampa [ANSA, Adnkronos, AGI, Askanews, DIRE, Italpress e La Presse], quindici fonti d’informazione all digital [Affaritaliani, Blitz Quotidiano, Dagospia, Fanpage, Linkiesta, HuffPost Italia, Il Post, Notizie.it, Open, Rai News, Sky Tg24, TGCom24, TG La7News, Today e TPI], e 19 quotidiani online che hanno anche la corrispondente versione cartacea [Avvenire, Corriere della Sera, Corriere dello Sport, Domani, Il Dubbio, Il Fatto, Il Foglio, Il Giornale, Il Manifesto, Il Messaggero, Il Riformista, Il Resto del Carlino, Il Sole24Ore, La Gazzetta dello Sport, La Repubblica, La Stampa, La Verità, Libero e Tuttosport].

È di una testata all digital la notizia che ha generato il maggior numero di interazioni, e dunque il maggior livello di coinvolgimento. Si tratta di un video pubblicato da TPI il 9 marzo scorso che si riferisce alla guerra in Ucraina e colpisce dritto al cuore le persone. E infatti ottiene 3,6 milioni di visualizzazioni, più di 124mila tra mi piace e le altre reaction, quasi 11mila commenti e circa 22mila condivisioni.

Dello stesso tenore, seppur con notizie diverse, gli altri due post che hanno generato il maggior livello di engagement. Uno è di un’altra testata all digital, Fanpage, e l’altro de La Stampa.

Se questi sono dunque i tre post con il maggior livello di coinvolgimento, abbiamo misurato anche alcune specifiche azioni effettuate dalle persone.

Il post che ha avuto il maggior numero di condivisioni è de Il Riformista. Video che ha avuto 2 milioni di visualizzazioni, e poco meno di 37mila condivisioni. Segue un altro video, nuovamente di TPI, che ottiene quasi 32mila condivisioni, e ancora un altro video pubblicato da Il Foglio con più di 22mila condivisioni.

Si cambia registro, e temi, per quanto riguarda invece i post che hanno avuto il maggior numero di commenti. Il primo è di un’altra testata all digital, Today, ed è relativo ad una storia di costume. Post che ottiene più di 28mila commenti, che vi consigliamo di leggere almeno in parte. Raccoglie lo sdegno delle persone il post del Fatto Quotidiano che racconta “il disagio” della Hunziker dalle Maldive. Potete immaginare il tenore dei 16mila e più commenti. Sempre oltre 16mila commenti per il post di Fanpage su Blanco e Mahmood a Eurovision 2022. I commenti si concentrano in particolar modo sull’abbigliamento dei due artisti.

Infine, il post che ha ottenuto maggiori reazioni di rabbia, con poco meno di 10mila reaction con la faccia arrabbiata, è relativo ad un bimbo ucciso dopo mesi di abusi e gettato in un fiume. Mentre quello che ottiene il maggior numero di attesati di solidarietà, con più di 12mila reaction di abbraccio, è un video con Fedez che confessa la sua malattia.

Insomma, il maggior coinvolgimento è generato da notizie sul conflitto russo-ucraino, ma i commenti, che sono probabilmente l’interazione di maggior valore per livello di engagement si concentrano invece su temi più leggeri.

Indicazioni utili per la strategia di presenza su Facebook del proprio [news]brand in funzione degli obiettivi che si intende perseguire.

