I Quotidiani più Venduti per Regione

Charlie, l’interessante newsletter domenicale dedicata al mondo dei giornali e dell’informazione, segnala che ADS ha reso disponibili i dati medi di diffusione territoriale stimati dagli editori, riferiti all’anno 2021.

I dati si riferiscono alle copie cartacee diffuse sul territorio nazionale. Di questi abbiamo elaborato quali sono stati i cinque quotidiani con la maggior diffusione in ciascuna regione.

I quotidiani con la maggior diffusione al Nord-Ovest:

In Piemonte e Valle d’Aosta la prima testata è La Stampa che su una diffusione media nel 2021 di 85.077 ne vende 65.351 in queste due regioni. Il 76.8% del totale. In Piemonte seguono con un rapporto quasi di dieci a uno i due principali quotidiani nazionali: Corriere della Sera e Repubblica.

È interessante notare come in Valle d’Aosta i cinque quotidiani con la maggior diffusione contino complessivamente, nel giorno medio, 3.811 copie, che stimiamo essere poco più di 2mila copie effettivamente vendute. Questo in una regione che conta 125mila abitanti.

In Lombardia, come era naturale attendersi, il quotidiano con la maggior diffusione è il Corriere, che in questa regione diffonde il 42.4% del totale delle copie distribuite in Italia. Lo segue l’Eco di Bergamo. Forte la concentrazione anche per la Gazzetta dello Sport che in questa regione distribuisce più di un quarto [28.4%] del totale delle copie.

Se non sorprende che sia Il Secolo XIX il quotidiano con la maggior diffusione in Liguria, sorprende invece che ItaliaOggi su un totale di 9.889 copie distribuite nel giorno medio ben 5.801 [58.6%] le diffonda in questa regione. Considerando che il quotidiano economico-finanziario riceve sostanziosi contributi statali per le sue copie si tratta di un fenomeno da approfondire. Lo faremo.

[clicca per ingrandire]

I quotidiani con la maggior diffusione al Nord-Est:

Regna l’informazione locale in Veneto. È Il Gazzettino [Caltagirone Editore] il quotidiano di gran lunga più venduto in questa regione. Dei primi cinque quotidiani con la maggior diffusione, l’unica testata non locale è il Corriere della Sera, che però ha una sua specifica edizione regionale.

In Trentino Alto Adige a dominare è Dolomiten, uno dei due quotidiani in lingua tedesca della regione, che è primo in Italia per contributi diretti statali. Si tratta di un quotidiano di orientamento cattolico-conservatore, che si pone come obiettivo la difesa dell’identità etnico-culturale della popolazione sudtirolese di lingua tedesca e ladina.

Il Messaggero Veneto, quotidiano edito dalla GEDI, è il giornale con la maggior diffusione in Friuli Venezia Giulia. Segue un altro quotidiano sempre edito da GEDI: Il Piccolo.

In Emilia Romagna a dominare è invece il Resto del Carlino. Seguono La Gazzetta di Parma e Libertà, il quotidiano di Piacenza, tallonato da Repubblica.

[clicca per ingrandire]

I quotidiani con la maggior diffusione al Centro:

È sempre un quotidiano edito da Monrif, editore che fa riferimento all’attuale Presidente della FIEG, il giornale più diffuso in toscana. Lo segue Il Tirreno, quotidiano del Gruppo SAE che lo acquisito da GEDI nel 2020, che di recente ha deciso di allargare la distribuzione anche alla provincia di Firenze, e che attualmente è al centro di forti controversie tra la proprietà e la redazione.

Anche in Umbria è La Nazione il giornale con la maggior diffusione. Lo seguono Il Messaggero e Corriere Umbria, del Gruppo che fa riferimento ad Angelucci.

Ancora Monrif, e ancora Il Resto del Carlino, il quotidiano maggiormente diffuso nelle Marche. Ritorna anche Il Messaggero [Caltagirone Editore] e Il Corriere Adriatico, anche questo di Caltagirone.

Nel Lazio domina Il Messaggero, seguito da Repubblica che in questa regione concentra circa il 15% delle copie diffuse a livello nazionale, e dal Corriere della Sera. Se si considerasse invece la sola provincia di Roma sarebbe questa la provincia nella quale Il Fatto diffonde più copie.

[clicca per ingrandire]

I quotidiani con la maggior diffusione al Sud:

È sempre di Caltagirone Editore il giornale con la maggior diffusione in Campania. Lo seguono, quasi alla pari, Repubblica e Avvenire. Torna anche Il Corriere dello Sport, che dalle Marche in giù ha una forte presenza.

Anche in Puglia domina Caltagirone Editore con Il Messaggero e con Il Quotidiano di Puglia, entrambi di sua proprietà. In Abbruzzo e Molise è invece Il Centro il giornale più diffuso. Quotidiano che settembre del 2016 il quotidiano viene ceduto dall’allora Gruppo Editoriale L’Espresso a una cordata di imprenditori abruzzesi capeggiati da Luigi Pierangeli, già proprietario della televisione locale Rete8 e di diverse cliniche in regione.

Nata per essere tra Sicilia e Calabria un “ponte” informativo, in Basilicata e Calabria è La Gazzetta del Sud il quotidiano a maggior diffusione. Ben distanti per copie diffuse gli altri quotidiani.

[clicca per ingrandire]

I quotidiani con la maggior diffusione nelle Isole:

Portano tutti il nome dell’isola i tre giornali con la maggior diffusione in Sicilia. Lo stesso vale per i primi due in Sardegna. Con circa 1,6 milioni di abitanti l’isola si distingue per una forte penetrazione dei giornali rispetto ad altre regioni.

Infine, nel complesso, il peso dei quotidiani locali è molto significativo in tutte le regioni. E anche i quotidiani nazionali presentano una forte concentrazione nella regione dove hanno la sede principale.

[clicca per ingrandire]