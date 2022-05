In un Anno Quasi Raddoppiati gli Utenti di TikTok in Italia

Audiweb ha diffuso i dati relativi alla total digital audience a marzo 2022. Nel mese di marzo 2022 ha navigato il 75% della popolazione dai due anni in su [44,2 milioni di individui], trascorrendo su Internet 67 ore e 14 minuti complessivi per persona. “Corporate Information” [l’insieme di siti e mobile app delle aziende] con una crescita del 8.6% e “Map/Travel Info” con il +7.7% dell’audience online nel mese sono le due sottocategorie in maggior crescita rispetto a febbraio 2022.

Se questa, in estrema sintesi, è la fotografia dell’utilizzo della Rete nel nostro Paese, in questo scenario la penetrazione di TikTok cresce mese dopo mese. A marzo di quest’anno gli utenti unici mensili della piattaforma social di video brevi si sono attestati a circa 14,8 milioni.

Pari al 33.4% di tutti coloro che hanno utilizzato Internet in Italia, e più del 38% di chi ha utilizzato i social nel mese di marzo. E in crescita del 20.3% rispetto al mese precedente, e di ben il 66.3% in dodici mesi, da aprile 2021 quando Audiweb ha iniziato a rendere disponibile pubblicamente i dati su TikTok.

I video relativi al #Giroditalia, dal 6 di maggio ad oggi, hanno totalizzato più di 175 milioni di visualizzazioni. E, dopo che proprio a marzo, Laura Pausini aveva aperto un proprio account sulla piattaforma di video brevi, si sono uniti, tra gli altri, anche Samantha Cristoforetti e Roberto Saviano.

Numeri sempre più importanti con i responsabili della piattaforma che non stanno certo a guardare, anzi. Ad esempio, a fine gennaio, è stata annunciata la partnership con Zefr, leader mondiale nella Brand Suitability per i video, per lanciare una nuova soluzione di Brand Safety e Brand Suitability per gli annunci in-feed su TikTok in Nord America [Stati Uniti e Canada], Regno Unito e alcuni Paesi dell’UE [Francia, Germania, Italia, Polonia e Spagna], a conferma, se necessario, della rilevanza del nostro Paese per il management di TikTok.

Siamo pronti a scommettere che nel report Audiweb di aprile i numeri di TikTok saranno ancora maggiori, grazie anche a “Effect House“, gli effetti creativi che permettono ai creator di esprimersi, intrattenere e condividere storie attraverso una vasta gamma di formati coinvolgenti e immersivi.

[clicca per ingrandire]