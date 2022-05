I Post che Hanno Creato Maggior Engagement su Facebook

Da tempo, Meta ha riconosciuto DataMediaHub come ente di ricerca [GRAZIE!], e dunque ci ha accordato, l’accesso a CrowdTangle, la piattaforma di analisi di proprietà di Meta stessa, che normalmente ne consente l’utilizzo a grandi realtà editoriali e, appunto, enti di ricerca.

CrowdTangle ha il grande vantaggio di andare a pescare molto in profondità nelle piattaforme social della “famiglia” di Meta. Grazie a questo strumento abbiamo analizzato le conversazioni su Facebook, in italiano, all’interno di fanpage, gruppi pubblici e profili verificati, che hanno generato maggior coinvolgimento dal 3 gennaio al 6 maggio di quest’anno. Non mancano i motivi d’interesse, e le sorprese.

Sono tutti della pagina Facebook “La Vita è Così” i primi tre post per numero totale di interazioni, e dunque per livello di coinvolgimento. L’account, che si definisce “blogger” è gestito da tre persone, e ha 151.274 follower. Nonostante un numero relativamente contenuto, seppur non trascurabile, di follower, 15 dei suoi post sono nella “top 25” per numero di interazioni nel periodo preso in esame.

Il post che ha generato il maggior engagement è del 6 marzo scorso e ottiene poco meno di un milione di reaction, tutte positive, tra mi piace, amore e abbraccio, oltre 1,3 milioni di commenti e più di 29mila condivisioni. Va sottolineato che tutto ciò avviene in maniera organica, senza un euro allocato in ads sul social più popoloso del pianeta.

Le condivisioni creano notorietà e fiducia. Le condivisioni sono anche la rappresentazione del sé dinnanzi alla propria cerchia di amici e conoscenti su Facebook. Sono dunque un gesto di estrema rilevanza tra quelli che ciascun utente può compiere sui social.

Ebbene, anche in questo caso si resta sorpresi dai risultati emergenti dalla nostra analisi. Infatti il post con il maggior numero di condivisioni è della pagina Facebook di “Radio Sicilia Avola”, emittente locale siciliana la cui fanpage conta 84.140 follower. Il post in questione ottiene ben 314mila condivisioni, e 8 milioni di visualizzazioni.

Per avere un termine di paragone, la fanpage della Ferrari, che conta 4,7 milioni di follower, ha totalizzato nel complesso, con 600 post nel periodo, 269mila condivisioni. Quello di “Radio Sicilia Avola” è dunque un tasso di coinvolgimento straordinario. Anche in questo caso ottenuto senza alcun budget in ads su Facebook.

È invece di SKY, la cui pagina ha più di 1,6 milioni di follower, il video con il maggior numero di visualizzazioni. Video che ottiene 19,2 milioni di views sulla fanpage dell’emittente televisiva, e raggiunge 20,4 milioni di visualizzazioni grazie alle condivisioni [47mila].

Straordinario anche il numero di visualizzazioni ottenuto dal video postato dalla pagina “Unità Pastorale di Cianciana SS. Trinità, BMV del Carmelo, S. Antonio”. Considerando che la pagina in questione conta meno di 22mila follower i 18,9 milioni di visualizzazioni, che divengono 20,2 milioni grazie alle condivisioni, sono un numero davvero notevole.

Si tratta di dati, di numeri, che inducono a riflettere sia su quali siano gli argomenti che generano maggior coinvolgimento su Facebook, che sulla nozione di influencer, e sulla loro corretta identificazione.

