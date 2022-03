“DigitalMente”, rubrica settimanale che ogni venerdì prova a fornire spunti e appunti su digitale e dintorni, per riflettere a tutto campo su innovazione e digitale. Oggi abbiamo scelto di parlare delle notizie più coinvolgenti su Instagram.

Dopo che la scorsa settimana avevamo analizzato le news più coinvolgenti su Facebook, abbiamo deciso di fare la medesima analisi per quanto riguarda Instagram.

Abbiamo analizzato quali sono state le notizie che hanno creato maggior engagement sulla piattaforma social di foto e video dal giorno dell’attacco all’Ucraina a ieri. I dati sono relativi ai post degli account di 40 testate giornalistiche. Sette agenzie stampa [ANSA, Adnkronos, AGI, Askanews, DIRE, Italpress e La Presse], quindici fonti d’informazione all digital [Affaritaliani, Blitz Quotidiano, Dagospia, Fanpage, Linkiesta, HuffPost Italia, Il Post, Notizie.it, Open, Rai News, Sky Tg24, TGCom24, TG La7News, Today e TPI], e 19 quotidiani online che hanno anche la corrispondente versione cartacea [Avvenire, Corriere della Sera, Corriere dello Sport, Domani, Il Dubbio, Il Fatto, Il Foglio, Il Giornale, Il Manifesto, Il Messaggero, Il Riformista, Il Resto del Carlino, Il Sole24Ore, La Gazzetta dello Sport, La Repubblica, La Stampa, La Verità, Libero e Tuttosport].

Delle undici notizie che hanno creato più engagement sei di queste sono di Fanpage, tre di Repubblica, una del Corriere ed una dei SkyTG24. È proprio il post del canale all news ad attestarsi al primo posto per engagement con più di 3,3 milioni di visualizzazioni del video, oltre 263mila like e più di 3mila commenti.

Dieci delle undici notizie più coinvolgenti sono relative al conflitto in corso che tiene il mondo intero con il fiato sospeso. Unica eccezione il post di Repubblica relativo alla decisione di Mattarella di tagliarsi lo stipendio. Notizia che avrebbe avuto un eco mediatico di gran lunga superiore se l’agenda mediatica non fosse praticamente dedicata solamente alla guerra. E anche nella “top50” per engagement il 95% delle news sono relative all’invasione dell’Ucraina.

L’infografica sottostante fornisce il dettaglio complete delle notizie/post top per engagement. È interessante notare come Fanpage abbia un format grafico definito per Instagram mentre le altre testate no. Evidentemente la maggior parte delle testate ha iniziato tardi ad utilizzarla. E soprattutto, lo fa ancora senza una strategia mirata, creando pochi contenuti nativi. In questo modo Instagram funge solo da vetrina. Non a caso dall’analisi da noi condotta sulla presenza su Instagram di 33 testate emergeva come Fanpage fosse [sia] “campione di engagement”.

[Clicca per Ingrandire]