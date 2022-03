“DigitalMente”, rubrica settimanale che ogni venerdì prova a fornire spunti e appunti su digitale e dintorni, per riflettere a tutto campo su innovazione e digitale. Oggi abbiamo scelto di parlare delle notizie più coinvolgenti su Facebook.

Il mondo intero sta vivendo giornate drammatiche. A livello globale, come durante la fase acuta della pandemia, anche per l’attacco all’Ucraina cresce il traffico ai siti di news, MA gli investitori pubblicitari evitano che i loro messaggi appaiano vicino alla copertura della guerra rendendo difficile monetizzare i picchi.

In questo quadro generale abbiamo analizzato quali sono state le notizie che negli ultimi sette giorni hanno creato maggior coinvolgimento su Facebook, e da parte di quali testate. I dati sono relativi ai post sulle fanpage di sette agenzie stampa [ANSA, Adnkronos, AGI, Askanews, DIRE, Italpress e La Presse], quindici fonti d’informazione all digital [Affaritaliani, Blitz Quotidiano, Dagospia, Fanpage, Linkiesta, HuffPost Italia, Il Post, Notizie.it, Open, Rai News, Sky Tg24, TGCom24, TG La7News, Today e TPI], e 19 quotidiani online che hanno anche la corrispondente versione cartacea [Avvenire, Corriere della Sera, Corriere dello Sport, Domani, Il Dubbio, Il Fatto, Il Foglio, Il Giornale, Il Manifesto, Il Messaggero, Il Riformista, Il Resto del Carlino, Il Sole24Ore, La Gazzetta dello Sport, La Repubblica, La Stampa, La Verità, Libero e Tuttosport]

Delle undici notizie che hanno creato più engagement sei di queste sono di Fanpage. E, se si esclude un’altra testata al digital [Notizie.it], e una del Corriere della Sera, il resto è di Repubblica. A dominare la scena sono dunque sostanzialmente due sole testate. E anche nella “top25” per engagement appaiono solamente un paio di post de La Gazzetta dello Sport, uno di ANSA e uno di TGCom24. Tutte le altre restano appannaggio delle due testate con il maggior numero di fan/follower.

A dominare, come non poteva essere altrimenti, sono le notizie relative all’invasione russa dell’Ucraina. Il post che ha creato maggior coinvolgimento in assoluto è relativo alla notizia del soldato russo catturato viene rifocillato dagli abitanti ucraini del posto, che poi gli consentono anche di videochiamare la madre. Un gesto di grandissima umanità in mezzo a tanto orrore che naturalmente crea grande emozione, e dunque coinvolgimento nelle persone.

Post di Fanpage di un paio di giorni fa che ottiene oltre 70mila tra like e le altre reaction, quasi 5mila commenti e più di 14mila condivisioni. L’infografica sottostante fornisce il dettaglio delle altre dieci notizie/post top per engagement.

[clicca per ingrandire]