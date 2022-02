I Creator del Metaverso su Roblox Sono 50 Milioni

Roblox non vuole creare il metaverso, l’universo di mondi virtuali tutti interconnessi, come in romanzi come Snow Crash e Ready Player One . Al contrario, desidera che i suoi utenti creino il metaverso. E, a metà ottobre 2021, ha mostrato agli sviluppatori più strumenti che sono come trampolini di lancio per farlo.

Nel 2020, Roblox ha apportato miglioramenti materiali per dare vita al mondo virtuale con miglioramenti della fedeltà del rendering. La società ha rilasciato Future is Bright, Dynamic Skies e PBR Textures: passi avanti critici nella visione di creare rendering immersivi e tecnologia di simulazione. Ciò consente agli sviluppatori di utilizzare una maggiore fedeltà mentre personalizzano l’aspetto e l’atmosfera delle loro esperienze. E verso la fine del 2021 ha spiegato il futuro della comunicazione nel metaverso.

Ieri Roblox ha diffuso i risultati del terzo trimestre 2021. Roblox riporta entrate del quarto trimestre di 568,8 milioni di dollari, in aumento dell’83% rispetto all’anno precedente. 49,5 milioni di utenti unici giornalieri, in aumento del 33% rispetto all’anno precedente e del 4,6% rispetto ai 47,3 milioni del terzo trimestre. Le ore impegnate sono state 10,8 miliardi, in aumento del 28% rispetto a un anno fa, e le prenotazioni medie per utente giornaliero sono state di $ 15,57.

Dei 49,5 milioni di utenti unici giornalieri circa un quarto [22.6%] sono negli Stati Uniti e Canada. Il 27% in Europa. Il 23% in più rispetto al quarto trimestre del 2019. E a fine dicembre 2021 la metà degli utenti globali [49%] ha un’età superiore ai 13 anni. Di questi mensilmente 9,3 milioni sono utenti fedeli che ritornano all’interno della piattaforma di gioco.

Nel mese di gennaio 2022, le entrate sono state tra $ 203 milioni e $ 206 milioni, in aumento dal 64% al 66% rispetto all’anno precedente. Gli utenti arrivi giornalieri sono stati 54,7 milioni, in aumento del 32% rispetto a gennaio 2021. Le ore impegnate sono state 4,2 miliardi, in aumento del 26% rispetto all’anno precedente. Le prenotazioni sono state da $ 220 milioni a $ 223 milioni, in aumento dal 2% al 3% rispetto all’anno precedente.

Roblox è più di una semplice piattaforma di gioco. Roblox è il nesso tra valute digitali ed economia dei creator. Roblox è un metaverso vibrante ed in espansione di contenuti creati dai creator. Si concentra su esperienze immersive e interazione con la comunità. Roblox non è un singolo gioco, ma piuttosto un cambio di paradigma sotto forma di “co-esperienze umane”, tutte create dalla sua comunità di giocatori. Insomma, il metaverso è tra noi da tempo.

