Gli Italiani si Fidano più delle Informazioni di Amici e Conoscenti che di Quelle dei Media

Ipsos ha reso disponibili i nuovi dati del “Global Trustworthiness Monitor”. I risultati sono relativi a 29 Paesi, Italia inclusa. A livello globale, il 43% delle persone non ritiene meritevoli di fiducia i media, mentre meno di un quinto [19%] ripone fiducia nei media. Degli enti e organizzazioni prese in esame da Ipsos ottengono un risultato peggiore solo i governi, che sono ritenuti non degni di fiducia dal 50% degli individui.

Per quanto riguarda in maniera specifica l’Italia il 16% delle perso9ne si fida delle informazioni ottenute de visu da amici e conoscenti e il 15% di quelle ottenute attraverso messaggi privati. Il 10% si fida delle informazioni ottenute dalla TV e l’11% di quelle dei quotidiani di carta stampata. Si sale al 15% per quanto riguardo i siti d’informazione online.

Entrando nel dettaglio, il 37% degli italiani ritiene che i media si approfitterebbero di loro se potessero. Per poco più di un quarto [29%] i media hanno risposto adeguatamente alla pandemia, e per il 24% i media fanno bene il loro lavoro.

Ed ancora, per meno di un quinto [18%] i media fanno il lavoro con buone intenzioni e sono responsabili. Si scende al 17% per quanto riguarda l’affidabilità dei media, per arrivare a solamente il 15% degli italiani che ritiene che i media condividano i loro valori.

Sono dati che si commentano da soli. E che erano emersi anche dal “Trust Barometer 2022” di Edelman. È evidente a chiunque che su queste basi non vi sia un modello di business che regge. Men che meno quelli, a cui ambiscono attualmente buona parte dei publisher di quotidiani, basati sulla vendita di contenuti editoriali digitali/online.

Non a caso, proprio ieri ai nostri confini, in Svizzera, nonostante Consiglio federale e Parlamento invitassero la popolazione a votare «sì» al referendum per «garantire anche in futuro l’informazione in tutte le regioni», è arrivato un secco «no» degli svizzeri agli aiuti ai media e la legge è stata bocciata dal 54.56% dei votanti. Come del resto era emerso anche per quanto riguarda il nostro Paese dai risultati dell’edizione 2021 del “Digital News Report”, il rapporto annuale più atteso dagli addetti ai lavori, e più completo, sullo stato dell’informazione.

[clicca per ingrandire]