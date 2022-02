In 2 Anni [Quasi] Raddoppiati i Ricavi Pubblicitari di YouTube

Alphabet ha comunicato ieri i risultati relativi al quarto trimestre 2021. Il colosso di Mountain View ha appena registrato un altro trimestre record.

Le entrate pubblicitarie di Google nel quarto trimestre sono state di $ 61,24 miliardi, in aumento del 33% su base annua. I ricavi totali entrate sono aumentati del 32% su base annua a $ 75,3 miliardi, portando i ricavi complessivi a superare abbondantemente per la prima volta la soglia dei 200 miliardi, pari ad una crescita del 41.1% rispetto a fine 2020.

Performance persino al di sopra delle aspettative, grazie ai ricavi del cloud e quelli pubblicitari. E infatti il titolo guadagna ben il 9.3% dopo la chiusura dei mercati.

Per quanto riguarda YouTube, le entrate pubblicitarie della più grande piattaforma video del mondo sono aumentate del 45.8%, rispetto ai 19,77 miliardi di dollari dell’anno precedente, attestandosi a 29,84 miliardi di ricavi pubblicitari. Una crescita ancora superiore a quella del totale ricavi di Google. E ricavi quasi raddoppiati rispetto al 2019.

Va tenuto presente che le entrate pubblicitarie riportate per YouTube escludono i ricavi per i prodotti basati su abbonamento come YouTube Premium e YouTube TV. Con la musica e gli abbonati Premium che hanno superato i 50 milioni a livello globale.

La scorsa settimana, in un aggiornamento dedicato ai creator, Susan Wojcicki, CEO di YouTube, si è vantata affermando che la piattaforma ha raggiunto oltre 5 trilioni di visualizzazioni di YouTube Shorts , il formato video in formato breve reso popolare da TikTok, dal primo lancio a settembre 2020. YouTube prevede di testare nuovi modi in cui i creator di Shorts possono guadagnare tramite contenuti di marca e offerte di acquisto.

YouTube Shorts continua a registrare una media di oltre 15 miliardi di visualizzazioni giornaliere, dopo aver superato per la prima volta quel numero la scorsa estate , ha detto agli analisti Sundar Pichai, CEO di Alphabet e Google, durante la call di commento sui risultati di fine 2021.

