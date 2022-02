Le Elezioni del Presidente della Repubblica Viste dai Social

Dopo 8 votazioni, come sappiamo, Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica. Delle 13 votazioni per il Presidente della Repubblica dal 1948 ad oggi, la rielezione di Mattarella è la 4^ per votanti a favore. Di gran lunga superiore in passato il numero di scrutini necessari per arrivare ad eleggere il capo dello stato.

Se questa è l’estrema sintesi di una settimana di grande intensità, abbiamo analizzato come sia stata vissuta dagli italiani che usano Internet la questione.

Sono state analizzate tre parole chiave: “Presidente della Repubblica”, “Quirinale” e “Mattarella”. L’analisi è dal primo giorno delle votazioni alla mezzanotte del giorno successivo all’elezione di Mattarella. L’analisi è relativa alle principali piattaforme social, news online, blog e forum.

È proprio Mattarella il più citato con 393mila mention, da parte di più di 33mila autori unici, i cui contenuti hanno coinvolto [like + reaction + commenti e condivisioni] 2,9 milioni di persone. Sempre Mattarella è colui che genera la maggior quota di sentiment negativo, in virtù dell’amplificazione del chiaro dissenso della leader di Fratelli d’Italia e delle polemiche sorte all’interno dei diversi schieramenti che hanno dovuto prendere atto di non essere stati in grado di formulare alternative di successo al Presidente della Repubblica uscente.

Il picco massimo delle conversazioni relative all’elezione del capo dello Stato si sono registrate tra le 20:00 e le 21:00 del 29 gennaio, quando era ormai chiaro che Mattarella sarebbe stato rieletto. Circa 45mila citazioni in totale in una sola ora.

Per tutte e tre le keyword analizzate netta prevalenza di individui di sesso maschile tra coloro che hanno partecipato a tali conversazioni online. La fascia di età di coloro tra 245 e 34 anni è stata la più attiva, con buona pace di chi dice che ai giovani non interessa la politica, anche se naturalmente il dato va letto anche alla luce di quello che è in generale l’uso dei social a seconda dell’età.

Non a caso il contenuto che ha generato maggior engagement è di Emanuele Cerruti proprio su TikTok. Il video del tiktoker napoletano, comico e figlio dell’attore e regista Ciro Ceruti, che su TikTok ha attorno a 491mila follower, con il suo breve video ironico totalizza più di 148mila like e oltre 5mila commenti.

L’infografica sottostante fornisce il dettaglio della nostra analisi per ciascuna delle tre parole chiave prese in considerazione.

[clicca per ingrandire]