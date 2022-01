“DigitalMente”, rubrica settimanale che ogni venerdì prova a fornire spunti e appunti su digitale e dintorni, per riflettere a tutto campo su innovazione e digitale. Oggi abbiamo scelto di parlare di Pinterest in Italia.

Audiweb ha rilasciato i dati della total digital audience a novembre 2021. Complessivamente sono 44,3 milioni di utenti nel mese di novembre 2021, il 75.2% della popolazione dai 2 anni in su, online complessivamente per 58 ore e 31 minuti per persona. In crescita rispetto al mese precedente.

A novembre dell’anno scorso Pinterest ha sorpassato i 4,2 milioni di utenti unici nel giorno medio. In crescita del 14.9% rispetto all’inizio del 2021. Sono poco meno di 22 milioni invece gli utenti mensili della piattaforma social.

Si tratta del 11.4% di coloro che nel nostro Paese utilizzano la Rete nel giorno medio, e di ben il 49.3% degli italiani che hanno utilizzato Internet nel mese di novembre. È anche più del doppio degli utenti di TikTok nel nostro Paese e, per avere un altro termine di paragone, quasi della medesima audience di tutti i siti del Gruppo GEDI [23,6 milioni a novembre 2021].

Insomma, nel nostro Paese Pinterest è di assoluta rilevanza, anche se viene trascurato nella maggior parte delle strategie di presenza sulle diverse piattaforme social di aziende, enti e organizzazioni.

Un successo costruito anche grazie all’assenza di contenuti d’odio e “fake news” che invece, come sappiamo, sono una parte, relativamente minima ma non per questo meno pericolosa, dei contenuti che circolano sugli altri social.

Se, come molto probabilmente è, non avete ancora incluso Pinterest tra i social sui quali essere presenti è assolutamente venuta l’ora di farlo, anche in funzione della crescente spinta sul “social commerce” da parte della piattaforma, come testimonia, ad esempio, il caso di American Express.

[clicca per ingrandire]