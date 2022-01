Il Trend degli Utenti di TikTok in Italia

Audiweb ha rilasciato ieri i dati della total digital audience a novembre 2021. Complessivamente sono 44,3 milioni di utenti nel mese di novembre 2021, il 75.2% della popolazione dai 2 anni in su, online complessivamente per 58 ore e 31 minuti per persona. In crescita rispetto al mese precedente.

Secondo il “Brand Finance Global 500 2022”, triplicando il valore del marchio nell’ultimo anno, TikTok è stato nominato il marchio in più rapida crescita al mondo.

In Italia, da quando Audiweb ha reso disponibili pubblicamente [previa registrazione] i dati dell’audience di TikTok nel nostro Paese, da aprile 2021, gli utenti mensili sono passati da 8,9 milioni a 10,3 milioni. In buona sostanza, nel mese di novembre, quasi un quarto [23.2%] degli italiani che ha utilizzato Internet nel mese ha usato TikTok.

Per avere un termine di paragone, si tratta di un maggior numero di utenti di tutti quelli dei periodici di Hearst [Cosmopolitan, ELLE, Elle Decor, Esquire, Harpersbazaar e Marie Claire], che a novembre sono stati circi 8,5 milioni.

Dopo il picco di settembre, con poco meno di sette ore di tempo medio mensile speso, a novembre TikTok cala a 5 ore e 23 minuti. In crescita rispetto al mese precedente e poco meno del 10% del totale del tempo speso totale mensile sopra riportato.

Proprio in questi giorni, TikTok ha annunciato due importanti novità. Ha aggiunto un nuovo elemento alla sezione Trends del suo Creative Center, che ora fornisce un elenco delle canzoni, degli hashtag e dei tiktoks più popolari nell’app, in qualsiasi momento, con un filtro per nazione, Italia inclusa naturalmente. E sta lavorando su una funzione di visualizzazioni profilo simile a LinkedIn. La funzione consentirà di visualizzare chi ha visitato il proprio profilo TikTok negli ultimi 30 giorni.

Con le restrizioni COVID-19 ancora in vigore in tutto il mondo per tutto il 2021, l’intrattenimento digitale, i social media e i servizi di streaming hanno registrato una crescita continua e l’ascesa di TikTok è una testimonianza di come sta cambiando il consumo dei media. Con la sua offerta di contenuti leggeri e divertenti, la popolarità dell’app si è diffusa in tutto il mondo, tuttavia, ha anche agito come uno sfogo creativo e ha fornito un modo per le persone di connettersi durante il blocco.

Il tempo trascorso su TikTok è in continuo aumento. A livello globale gli utenti di TikTok ora trascorrono quasi 20 ore al mese sull’app, più della media per Instagram e come su Facebook. E i ricavi di ByteDance sono cresciuti del 70% anno su anno a circa $ 58 miliardi nel 2021. Non a caso, TikTok è la piattaforma social sulla quale vi sarà il maggior incremento degli investimenti di marketing quest’anno.

