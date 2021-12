I Tre Post in Italiano che Hanno Generato Maggior Engagement su Facebook nel 2021

Stando alle cronache “hate speech” e “fake news” dominerebbero all’interno dei social. Ecco che allora abbiamo analizzato tutti i milioni di post in italiano pubblicati all’interno delle fanpage, dei gruppi pubblici e da coloro che hanno un profilo verificato, dall’inizio di quest’anno sino al giorno di Natale, per verificarlo.

Dei 25 post che hanno avuto il maggior numero di interazioni [like + altre reaction + commenti e condivisioni] nell’arco temporale preso in considerazione nessuno può essere classificato come un contenuto d’odio e/o di diffusione di notizie false.

Di questi ben 14 sono di Ronaldo, che è anche al primo posto in assoluto con il post nel quale il giocatore annunciava di essere felice di tornare ad allenarsi [alla Juve]. Il post ottiene più di due milioni tra like e “love”, oltre 13mila condivisioni e quasi 80mila commenti. Se ci passate la nota di colore, a nostro insindacabile giudizio il migliore di questi è quello di un italiano che scrive: «Anche io, oggi pomeriggio devo incannare i pomodori».

Al secondo posto, con più di 1,3 milioni tra like e love, oltre 148mila condivisioni e circa 349mila commenti, troviamo il post nel quale Giuseppe Conte annuncia le dimissioni da Presidente del Consiglio. Non sorprende dunque che, a quasi un anno di distanza, Conte resti il leader politico nel quale gli italiani nutrono maggior fiducia e abbia valutazioni positive, superiori a tutti gli altri leader di partito, su tutte e sei le caratteristiche di un leader politico indagate da SWG.

Infine, al terzo posto troviamo il video di “Puntato”, «un app ideata dalle forze di polizia per le forze di polizia». Video che insegna il gesto di richiesta di aiuto, che già tante persone ha salvato, che ottiene la straordinaria cifra di 55 milioni di visualizzazioni, più di 76mila tra like e altre reaction, oltre 1,5 milioni di condivisioni e circa 3mila commenti. Più del “ciao” a fine luglio di Jennifer Lopez in posa “seducente”, per avere un termine di paragone.

[clicca per ingrandire]