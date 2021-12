“DigitalMente”, rubrica settimanale che ogni venerdì prova a fornire spunti e appunti su digitale e dintorni, per riflettere a tutto campo su innovazione e digitale. Oggi abbiamo scelto di parlare di PA e social.

L’Istat ha diffuso risultati della rilevazione multiscopo legata al censimento permanente delle istituzioni pubbliche. La rilevazione censuaria si è svolta dal 18 marzo al 15 settembre 2021.

Tra i vari aspetti dei quali si occupa il rapporto dell’Istat abbiamo deciso di concentrarci sull’utilizzo dei social da parte dei diversi soggetti istituzionali.

Complessivamente il 61% delle istituzioni utilizza strumenti comunicativi social Si rileva una diffusione capillare presso università [98.6%], amministrazioni dello stato e organi costituzionali o a rilevanza costituzionale [91.2%], giunte e consigli regionali [85%] e città metropolitane [78.6%]. A seguire aziende ed enti del servizio sanitario nazionale [69.8%], province e comuni, con un’incidenza del 65%. Meno diffusa la presenza sui social media delle comunità montane e unioni di comuni [30.9/%] e degli enti pubblici non economici [54.9%].

La presenza sui social da parte delle PA avanza di 18,7 punti percentuali, raggiungendo il 61.4%. L’incremento nell’utilizzo dei social media è particolarmente accentuato nei comuni con meno di 5mila abitanti [dal 33.2% nel 2017 al 58.3% nel 2020] che però in quasi un caso su due ancora non usano i social. Lo stesso dato risulta significativo anche nei comuni fino a 20mila abitanti che raggiungono il 79.5% di attività social, registrando un incremento di 19,4 punti percentuali.

Analizzando il dettaglio di tale presenza social si vede come circa uno su due non utilizzi blog o microblog [in buona sostanza Twitter]. Si scende a meno di un quinto per quanto riguarda le provincie, e si crolla a meno di uno su dieci per i comuni. Dati che la dicono lunga su quale sia la [non] gestione della comunicazione di emergenza da parte delle PA.

Infine, nell’era i cui le comunicazioni sono sempre più ristrette e passano sempre più per i diversi servizi di messaggistica istantanea, meno di un terzo [32%] delle istituzioni le usa per comunicare con i cittadini. Dato che scende a meno di una su cinque per le provincie e cala ad uno su dieci da parte di comunità montane e unione dei comuni.

Insomma, a 15 anni di distanza dall’avvento di Twitter e 13 di quello di Facebook, la PA ha ancora un lungo percorso da compiere nell’e-democracy, nella relazione con i cittadini, e più in generale per giungere finalmente alla definizione di strategie di comunicazione e relazione con persone e aziende.

[clicca per ingrandire]