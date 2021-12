Instagram Raggiunge i 2 Miliardi di Utenti

Meta non non fornisce i ricavi di Instagram o gli utenti nei suoi dati finanziari, e l’ultima volta che ha rivelato i numeri degli utenti è stato nel giugno 2018, quando l’app ha superato 1 miliardo di utenti mensili attivi.

Secondo le indiscrezioni raccolte, i dipendenti che conoscono le metriche chiave hanno dichiarato che Instagram ha ora più di 2 miliardi di utenti attivi mensili in tutto il mondo. I dipendenti, che hanno chiesto di non essere nominati perché non autorizzati a parlare sulla questione, hanno detto alla CNBC di aver appreso del numero di 2 miliardi di utenti nelle conversazioni interne. Una persona ha detto che Instagram ha raggiunto la cifra circa una settimana prima che Facebook cambiasse il suo nome in Meta a ottobre.

In Italia, stando ai dati recentemente diffusi nel 55esimo Rapporto sulla Situazione sociale del Paese/2021, il 42.4% degli italiani che utilizza Internet usa Instagram. Percentuale che sale al 76.5% per quanto riguarda coloro di età compresa tra 14 e 29 anni. Mentre a livello globale, da luglio 2021 in poi i download di Instagram hanno superato quelli di TikTok.

Sempre Instagram, in questi giorni, ha pubblicato la prima edizione del suo Trend Report, uno studio condotto sui temi che interesseranno la Generazione Z nel 2022. Il Trend Report di Instagram mette in evidenza i 10 temi chiave per il 2022 della piattaforma social di foto e, sempre più, video.

1. Moda e bellezza. Secondo il rapporto, il 50% degli adolescenti e dei giovani adulti scommetterà sulla moda alternativa nel 2022, con stili come Dark Academia, Goblincore o persino uno stile di abbigliamento nostalgico. Dal lato della bellezza, 1 giovane adulto su 3 è interessato alla composizione di prodotti di bellezza e trucco. Preferiranno creme dalla composizione naturale, trucco vegano e utilizzeranno meno prodotti in generale per la loro routine di bellezza.

2. Acquisti. Nel 2022, la Generazione Z si aspetta nuove esperienze di acquisto online e punta su un consumo più responsabile. Pertanto, il 27% degli adolescenti e dei giovani adulti considera esperienze di acquisto in-app, direttamente dai propri feed sui social network. D’altra parte, il 23% degli intervistati desidera acquistare vestiti di seconda mano online e il 24% desidera partecipare a un consumo migliore rivendendo i propri vestiti tramite un sito di vendita online o tramite social network. Alcuni degli hashtag più popolari in questa categoria sono stati:

#shopsmall

#shoplocal

#negoziopiccole imprese

#shopsmallfirst

#modasostenibile

3. Musica e danza. Il formato video breve offre un nuovo modo di scoprire la musica, oltre a un’esperienza musicale innovativa. Pertanto, il 70% degli adolescenti si aspetta di scoprire nuovi suoni e artisti tramite i social network nel 2022. Tra questi, 1 su 3 vuole anche vedere più sfide di danza.

4. Celebrities e creator. Per l’83% degli intervistati, i creatori di contenuti hanno la stessa influenza degli influencer, se non di più. Di questi, 4 su 5 affermano che le celebrità online e sui social hanno più influenza nella cultura rispetto alle celebrità cosiddette “tradizionali”, come gli attori.

5. Carriera e istruzione. Più che mai, la Generazione Z sta rivalutando l’istruzione e i propri obiettivi di carriera. Il 90% degli intervistati ritiene che la migliore istruzione derivi da esperienze reali nel mondo, indicando l’alto costo di continuare a studiare. Consapevole della natura nociva del lasciarsi definire o consumare dal proprio lavoro, il 68% afferma che “il lavoro è ciò che devo fare” ma “non è la cosa più importante della mia vita” . Mentre il 71% degli intervistati è d’accordo con l’affermazione “Preferisco un lavoro che abbia un significato, anche se significa uno stipendio più basso”.

6. Cibo. Nel 2022, i giovani adulti continueranno a sperimentare ricette complesse e altre tecniche innovative nella loro cucina. Più di 1 su 4 vuole provare a cuocere il pane o provare ricette esotiche. Mentre i millennial [1 su 6] mostrano un crescente interesse per la gastronomia molecolare. Alcuni degli hashtag più popolari per questa categoria sono stati:

#cibo

#comfortfood

#veganfoodie

#foodblogger

7. Benessere. La salute mentale è particolarmente importante per la Generazione Z. I giovani adulti vogliono fare scelte di vita basate sull’impatto che avranno sulla loro salute emotiva. Nel 2022, ciò significa che 1 su 3 continuerà a impegnarsi in attività che preservano la propria salute mentale, come la meditazione. Mentre 1 giovane adulto su 4 considera di intraprendere attività creative come il disegno, la pittura o la musica. Per il prossimo anno, gli intervistati vorrebbero adottare un approccio olistico al benessere, ovvero prendersi cura di tutti gli aspetti della propria vita.

8. Gioco. Nel 2022, l’interesse per il gioco aumenterà. Per i giovani adulti, i videogiochi rappresentano sia una piattaforma sociale che un mezzo di fuga. Quindi, 3 su 10 vogliono guardare gli altri giocare ai videogiochi attraverso i livestream. 1 adolescente su 5 vuole anche vedere nuove esperienze come i concerti in realtà virtuale diventare popolari nel 2022.

9. Meme. Di fronte all’incertezza in cui li immerge il periodo attuale, i giovani adulti scommettono sul campo espressivo che i meme rappresentano oggi. L’ironia e l’onestà coinvolti nella creazione di meme li rendono anche un aspetto saliente della società di oggi. Pertanto, il 29% degli intervistati prevede di dover affrontare un umorismo più assurdo nel 2022.

10. Giustizia sociale. Secondo il rapporto, molti giovani della Generazione Z mostrano un forte coinvolgimento online, che a volte si traduce in azione sociale. Il 52% degli intervistati afferma di seguire account di giustizia sociale sui social media che forniscono informazioni sull’attivismo. Un impegno che continuerà a crescere nel 2022, mentre il 37% degli intervistati prevede di devolvere parte dei propri risparmi a cause sociali che gli stanno a cuore.