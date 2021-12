Quali Generi di Notizie Interessano agli Italiani

È stato rilasciato alla fine della scorsa settimana il 55° Rapporto sulla Situazione Sociale del Paese/2021. Dopo aver pubblicato e commentato i dati, non disponibili pubblicamente, su quali siano i mezzi d’informazione più utilizzati dagli italiani secondo il report, approfondiamo ulteriormente.

Sempre dal capitolo “Comunicazione e Media” del rapporto abbiamo estrapolato i dati, ancora una volta non disponibili pubblicamente, su quali generi di notizie interessano gli italiani.

Resta la politica nazionale il tema che più attira l’interesse delle persone, ma rispetto al 2019 vi è un calo di quasi tre punti percentuali di individui che dichiarano che tale tema sia quello di maggior interesse per loro. Del resto se già l’elevato livello di astensionismo alle ultime amministrative, chiaro indicatore del disinteresse di una quota consistente degli italiani nei confronti della politica, è confermato anche sempre dal report del Censis che secondo il 47.7% degli italiani «i governi, i partiti e le istituzioni non cambieranno in meglio la mia vita» e addirittura per il 67.1% «il potere reale in Italia è concentrato nelle mani di un gruppo di potenti: alti burocrati, politici e uomini d’affari».

Nel film di Spielberg, “The Post”, che come sapete è relativo all’indagine sul caso Watergate, l’attore che impersonifica il direttore del Washington Post, per difendere il diritto alla pubblicazione dei documenti segreti di cui il quotidiano è entrato in possesso spiega che «il giornalismo deve dedicarsi a coloro che sono governati, non a quelli che governano». Evidentemente è sempre meno questa la sensazione di buona parte dei lettori.

In forte calo anche l’interesse nei confronti delle notizie sportive. Dato che sorprende nell’anno in cui l’Italia ha brillato per i risultati sportivi ottenuti in moltissime competizioni internazionali, dagli Europei di Calcio ai Giochi Olimpici, e molto altro ancora.

Per contro, come non poteva essere altrimenti vista la situazione legata alla pandemia, in crescita l’interesse nei confronti di notizie relative a scienza, medicina e tecnologia. Stessa dinamica per la cronaca nera e, anche se meno marcata, per stili di vita, viaggi e cucina, e anche per l’economia.

Infine, stabile l’interesse per cronaca rosa e gossip con meno di un quinto degli italiani che dichiara il proprio interesse per tale tipologia di notizie. Cosa che pare non essere giunta alle orecchi di certi giornali, finanziati dallo Stato, che hanno addirittura una sezione del proprio sito interamente dedicata a “Gossip & Trash”. E altri, guarda caso sempre dello stesso editore, non sono da meno. Anche se va detto che, fortunatamente, nel tempo molte edizioni online dei quotidiani hanno abolito la “terza colonna dei boxini morbosi”.

Come mostra l’infografica sottostante, chiude la classifica delle nove tematiche di maggior interesse la politica estera. Nell’era della globalizzazione sempre più spinta, un indicatore del provincialismo dei lettori, e dei quotidiani che di riflesso vi dedicano davvero poco, troppo poco, spazio.

[clicca per ingrandire]